'Romper el círculo', el drama romántico que identifica el maltrato y el machismo [RESEÑA]

Probablemente, el director Justin Baldoni quiso dejar un mensaje de reflexión —y advertencia— sobre la violencia que se vive muchas veces en las relaciones amorosas, sobre todo en contra de las mujeres, a aquellos que ya vieron su película Romper el círculo, basado en la novela con el mismo nombre de la famosa escritora estadounidense Colleen Hoover, conocida a nivel mundial por su exitoso libro, Tal vez mañana (2014).

El filme, estrenado el último jueves en los cines peruanos, cuenta la historia de Lily Bloom (Blake Lively), una mujer que quiere dejar atrás un pasado traumático con su padre para comenzar una nueva vida en Boston, lugar donde conoce al neurocirujano seductor Ryle Kincaid (Justin Baldoni), quien queda encantado con su formalidad en el amor.

Romper el círculo inicia como muchas relaciones en la vida real: coqueteo, encuentro, lugar, momento y un beso que desencadena las pasiones y el deseo de dos personas que se conocen y que quedan impregnadas para comenzar una nueva historia llena de diferencias y complejidades emocionales producto del pasado.

El primer amor de Lily Bloom fue crucial para que la trama desencadene sus escenas más emotivas con Atlas (Brandon Sklenar), un novio de la juventud que regresa y que revive la empatía, la inocencia, y los gestos espontáneos caracterísiticos, de una temprana relación.

El machismo y el maltrato presentes en Romper el círculo

El realismo de Romper el círculo es lo que más resalta de esta película. Las actuaciones de Blake Lively y Justin Baldoni, con sus personajes de Lily y Ryle, tratan de explicar en breves minutos las inseguridades típicas de una pareja que poco a poco descubre secretos entre sí, y que se vuelve cada vez más dependiente por un poco de afecto y cada vez más alejada de una convivencia plena.

Baldoni, quien también dirigió el largometraje, puso a Ryle como el galán intrépido e inconquistable que deja que una mujer con temores entre a su inquieto corazón. Como si fuera una figura repetida, ese hombre que aparentaba seguridad poco a poco es un mar de dudas que desata una violencia inconsciente y un control sobre su pareja.

En su personaje, Blake Lively es invadida por sus recuerdos de violencia de su padre contra su madre. Esas terribles sensaciones regresan con la actitud que ve en su nuevo esposo Ryle, quien inicia con el maltrato.

A la actuación del elenco ayudó el juego de cámaras y la música ambiental para cambiar de escena. Estos elementos hacen a Romper el círculo un proyecto más digerible a pesar de las ansiedades de sus protagonistas por cada golpe y culpa, características del machismo.

¿Qué dice la crítica internacional sobre Romper el círculo?

Romper el círculo tuvo una crítica muy dividida en los medios de cine. El editor Owen Gleiberman, de Variety, señaló: "Es una película emocionante y conmovedora que te enganchará". Mismo punto de vista tuvo John Nugent, de Impire: "El filme trata las cosas importantes inesperadamente bien. Si su acogida se parece en algo a la del libro, será un poderoso vehículo para personas con historias similares".

En Deadline, Dessi Gomez opinó: "La película sabe cómo captar las complejidades emocionales de las relaciones sumidas en el maltrato doméstico y las razones por las que las mujeres deciden continuar así, o no"

No obstante, para Lovia Gyarky, de The Hollywood Reporter, Romper el círculo no cubrió las expectativas. "La película resulta demasiado floja e insustancial para soportar el peso de los temas que aborda". Para Rolling Stone, el filme es "el tipo melodrama normal y corriente lo suficientemente genérico como para dar en el clavo".

Por otro lado, para Amy Nicholson, de The Washington Post, la película es "brillante y traumática". "Blake Lively y Justin Baldoni dan vida en la gran pantalla a un bestseller de Colleen Hoover difícil de manejar. Es desgarrador", precisa.

