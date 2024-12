Amber Heard apoya a Blake Lively por denunciar acoso sexual contra Justin Baldoni: "Es horrible"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Amber Heard se solidarizó con la actriz Blake Lively luego de que esta última interpusiera una demanda por acoso sexual contra Justin Baldoni, director y coprotagonista de It Ends with Us, o Romper el círculo, mientras rodaba la mencionada película con Baldoni.

En efecto, Lively, esposa del reconocido actor Ryan Reynolds, demandó a Justin Baldoni ante el Departamento de Derechos Civiles de California, California, acusándolo de embarcarse en un “plan de varios niveles” para dañar su reputación luego de que se quejara del “acoso sexual repetido y otros comportamientos perturbadores” sufridos en las grabaciones de la película.

Asimismo, se conoció que Baldoni contrató al mismo equipo de relaciones públicas que Johnny Depp para el famoso juicio por difamación que inició el actor contra su exesposa Amber Heard el 2022. Al respecto, la actriz de Aquaman decidió pronunciarse.

“Las redes sociales son la personificación absoluta del clásico dicho: ‘Una mentira viaja al otro lado del mundo antes de que la verdad pueda ponerse las botas’ (…) Vi esto de primera mano y de cerca. Es tan horrible como destructivo”, declaró Amber Heard a NBC News.

Cabe recordar que Heard perdió el mediático juicio por difamación que le hizo su exesposo Johnny Depp el 2022. El juez determinó una indemnización de 5 millones de dólares por daños punitivos y otros 10 millones de dólares por daños compensatorios. Finalmente, la actriz, quien actualmente vive en España, pagó 2 millones de dólares por este último concepto.

Blake Lively y Justin Baldoni protagonizaron el filme romántico It ends with us. | Fuente: Instagram (itendswithusmovie)

¿Qué dice la denuncia de Blake Lively contra Justin Baldoni?

La denuncia de Blake Lively contra Justin Baldoni incluye textos y correos electrónicos que buscan probar un plan entre Baldoni y su equipo de relaciones públicas para, presuntamente, desprestigiar a Lively por acusarlo de acoso sexual durante el rodaje de Romper el círculo.

"El señor Baldoni y sus asociados de Wayfarer se embarcaron en un sofisticado plan de prensa y digital en represalia por el ejercicio por parte de la señora Lively de su derecho legalmente protegido de hablar sobre su mala conducta en el set, con el objetivo adicional de intimidarla a ella y a cualquier otra persona para que no revelen en público lo que realmente ocurrió", precisa la denuncia.

En ese sentido, se señala que se contrataron subcontratistas para "convertirse en un ejército digital" y empezar a "crear, difundir y promover contenido que pareciera auténtico en plataformas de redes sociales y foros de chat de Internet" desde Nueva York hasta Los Ángeles.

Por su parte, Bryan Freedman, abogado de Justin Baldoni y la productora Wayfarer Studios, calificó la denuncia de Lively como "vergonzosa” y llena de "acusaciones categóricamente falsas". Del mismo modo, el letrado se animó a responder a Amber Heard por criticar al grupo contratado por Baldoni.

"TAG PR debe ser el grupo de publicistas más poderoso que el mundo haya visto jamás para poder cambiar por completo la percepción tanto de Amber Heard como de Blake Lively", comentó.

Blake Lively es la esposa de Ryan Reynold desde el 2012.Fuente: Instagram (blakelively)

Autora de It ends with us también mostró su apoyo a Blake Lively

Blake Lively viene recibiendo el apoyo de varias personalidades luego de la denuncia de acoso sexual que emitió conta Justin Baldoni. Colleen Hoover, autora del libro que inspiró el filme It ends with us, también decidió pronunciarse en apoyo a la actriz.

"Desde el día que nos conocimos, siempre has sido honesta, amable, comprensiva y paciente (…) Gracias por ser exactamente el ser humano que eres. Nunca cambies. Nunca te marchites", escribió Hoover en sus historias de Instagram con una foto de ella y Lively abrazándose.

El último domingo, América Ferrera, Amber Tamblyn y Alexis Blede, coprotagonistas de la película Sisterhood of the Traveling Pants con Lively, compartieron un comunicado de apoyo con su excompañera.

"Durante la filmación de It ends with us, la vimos reunir el coraje para pedir un lugar de trabajo seguro para ella y sus colegas en el set, y estamos horrorizados al leer la evidencia de un esfuerzo premeditado y vengativo que siguió para desacreditar su voz. Lo más perturbador es la explotación descarada de las historias de sobrevivientes de violencia doméstica para silenciar a una mujer que pidió seguridad. La hipocresía es asombrosa", se lee.

