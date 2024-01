"Nuestra relación era muy positiva, nada tóxica": Rauw Alejandro habló de su ruptura con Rosalía

Rauw Alejandro quiere confesarlo todo y aclarar cualquier mala interpretación de su ruptura con Rosalía, la popular ‘Motomami’. El cantante puertorriqueño decidió dar una entrevista en YouTube previo al Año Nuevo 2024, donde aseguró que su relación con la artista española siempre fue “positiva” y descartó que haya existido alguna escena de toxicidad mientras estaba con ella.

“Nuestra relación era una relación muy positiva. Nada tóxica. Muy bonito. Duramos así cuatro años y como que nunca había pasado nada, nunca salió ninguna noticia negativa, de infidelidad ni nada”, manifestó el intérprete de música urbana en conversación con el youtuber Chente Ydrach.

En otro momento, Rauw Alejandro precisó que cuando se divulgó la noticia de su rompimiento con Rosalía, en los medios de espectáculos, él y Rosalía decidieron hablar, pese a que “ninguno de los dos quería”, ya que vieron que se generaba muchas especulaciones generando en él una frustración.

“Obviamente, pues sí, me frustré un poquito, porque es la vida del artista, la vida de la farándula; pero está la vida personal también. A la gente también se le hace difícil separar a Rauw Alejandro de Raúl. Fue un verano raro, fue un verano fuerte”, agregó el intérprete de ‘Te felicito’.

Rauw Alejandro y Rosalía confirmaron el fin de su relación en julio del 2023. | Fuente: Instagram

Rauw Alejandro se quebró al cantar 'Beso' y 'Hayami Hana'

Tras su separación con Rosalía, Rauw Alejandro continuó con su gira Saturno World Tour. El cantante puertorriqueño ofreció en setiembre de 2023 un concierto en el Palau de Sant Jordi, en Barcelona, y no pudo evitar quebrarse al recordar a su expareja.

Después de los aplausos del público, Rauw se quebró al cantar 'Hayami Hana', tema que le compuso a la catalana; sin embargo, reveló que es la primera y última vez que lo cantará en vivo.

“No les voy a mentir, tenía un poco de nervios de venir aquí a Barcelona, pero es porque ustedes son muy especiales para mí. Nunca pensé que iba a cantar esta canción en vivo, pero lo voy a hacer solamente aquí en Barcelona, no la voy a cantar nunca más en mi vida. Creo que todavía no me la sé muy bien, porque la hice de corazón, la tiré ahí toda una noche ahogando las penas. Si tú te la sabes, acompáñame”, expresó Rauw Alejandro.

Tras ello, cantó ‘Beso’, uno de los temas que tiene con Rosalía en dúo. Visiblemente afectado y entre lágrimas, no logró terminarla por lo que sus fanáticos continuaron.

Rauw Alejandro y Rosalía terminaron su relación tras compromiso

Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su relación luego de hacerla pública en septiembre de 2021 y tras anunciar su compromiso en un videoclip difundido en marzo de este año. Fue la revista People quien confirmó la noticia luego de varios rumores en redes sociales de una separación entre ambos debido a proyectos profesionales.

Fuentes cercanas a la pareja contaron al medio que la separación se dio por mutuo acuerdo y que tanto Rosalía como Rauw Alejandro se vieron afectados por la convivencia, pese al “amor y respeto” que se tenían.

En sus redes sociales, Rosalía y Rauw Alejandro siempre lucían juntos en escenas de complicidad y compartiendo momentos de sus proyectos musicales. Incluso el cantante puertorriqueño aseguró, en una ocasión, que Rosalía es “el amor de su vida y la persona más extraordinaria que ha conocido”.