Rauw Alejandro borró sus fotos con Rosalía tras 'Hayami Hana', su canción de amor y despedida

La relación de Rauw Alejandro y Rosalía continúa siendo noticia. Esta vez, después de que el intérprete puertorriqueño le compusiera una canción donde habla de su romance y por qué se dijeron adiós, el artista decidió eliminar las fotos que tenía con la catalana.

Ambos han tomado caminos por separado a pesar de que comparten música juntos y justamente, su disco RЯ es lo único que tiene Rauw de su romance con Rosalía ya que borró todo recuerdo de ella. Solo existen algunas fotos que están dentro de los carruseles, pero las demás donde compartían momentos juntos, no.

Lo contrario sucedió con la española que aún mantiene las imágenes con su exprometido. Como se recuerda, RЯ incluyó Beso, Vampiros y Promesa. La primera canción fue la más especial ya que en el videoclip confirmaron su compromiso. Las tres canciones compuestas entre los dos (dos más urbanas y un bolero) responden a las distintas fases del amor: el pasado, el presente y el futuro que esperaban.

La relación sentimental de Rauw Alejandro y Rosalía fue empezó desde el beso que se dieron ante las cámaras en la ceremonia de Los 40 Music Awards a finales de 2021 en España. Se comprometieron este año en marzo y anunciaron su separación en julio.

Rosalía mostrando el anillo de compromiso que le dio Rauw Alejandro en Puerto Rico.

¿Qué significa Hayami Hana?

La música ha sido un escape y una manera de hacer catarsis para los cantantes que han confirmado la separación de sus parejas. Uno de esos casos fue Shakira, con cuatro temas para Gerard Piqué; Karol G, con Mi ex tenía razón; y ahora Rauw Alejandro, con Hayami Hana, dedicado a su exprometida Rosalía.

Esta carta de amor se ha vuelto una de las favoritas del público, ya que dura un poco más de cinco minutos. Sin embargo, muchos se han preguntado qué significa el título de este éxito.

Como es de conocimiento, Rauw y Rosalía son fanáticos de la cultura de Japón. Tanto así que han viajado reiteradas veces a ese país por vacaciones o por trabajo, en el caso de la catalana. Además, Rosalía ha introducido palabras en japonés por amor a esta cultura, como en Flor de Sakura o Hentai.

Hayami Hana, escrita por Rauw Alejandro para Rosalía, se divide en dos: Hayami quiere decir "chica de gran belleza, única y extraordinaria", Hana significa "flor que florece". Al unirlas quiere decir: "chica bella y única difícil de encontrar como una flor que está floreciendo".

"Por si acaso nunca volvemos a hablar y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar. Esta (canción) la hago para cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad. Y no voy a hacerme el fuerte, yo no voy a frontera. Aquí todo el mundo sabe que te voy a llorar, te voy a extrañar", inicia la canción.