Rosalía y Omar Ayuso en "Juro qué". | Fuente: Captura de pantalla

La española Rosalía ha lanzado su tema “Juro qué” y es protagonizado por el actor Omar Ayuso, recordado por su papel de ‘Omar’ en la serie de Netflix, “Élite”.

Hace unos días, la intérprete de “Con altura”, subió una foto a su cuenta de Instagram donde salen los dos y muchos de sus seguidores esperaban con ansias el anuncio que podrían dar ya que esa imagen tenía un significado.

Sin embargo, la espera terminó ya que hace unas horas porque Rosalía estrenó su tema y Omar Ayuso forma parte del clip. En esta canción regresa a sus orígenes flamencos ya que solo se escucha su voz, la guitarra del Joselito Acedo, está acompañado de palmas y hay algunos arreglos con el tono.

La letra de “Juro qué” es propia de Rosalía y Daniel Gómez quienes han estado trabajando durante el 2019 para lanzar el primer hit de la española este año.

En el clip se puede apreciar a la artista llorando al ver a su compañero, Omar, en la cárcel. Ese es el escenario en el que se desenvuelve el videoclip.

Rosalía está pasando por una buena época en su carrera musical y lo ha demostrado en varias canciones, además, se está rodeando de gente importante como Kylie Jenner, con quien hace unas semanas se “comprometió”.

El diciembre pasado, las dos jóvenes se encontraron en Los Ángeles y se declararon mejores amigas al publicar una foto tomando mimosas en una terraza. "'Madre mía Rosalía' and 'in love with her vibe (estoy enamorada de su energía)", escribió Kylie Jenner con un emoji de corazón.

La artista está nominada a dos Premios Grammy ('Best Latin, Urban or Alternative Album' y 'Best New Artist'). También actuará en la ceremonia que se celebra este domingo 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles.

Estas menciones convierten a Rosalía en la primera artista que compone íntegramente en español y recibe una candidatura a mejor nuevo artista en los prestigiosos premios.