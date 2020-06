Eduardo Santamarina asegura sentirse bien con su sobrepreso. | Fuente: Instagram

El actor mexicano recordado por su papel de Alejandro en la novela “Rubí”, Eduardo Santamarina, ha causado revuelo en las redes sociales por su cambio de físico.

El artista aseguró que no le molesta haber subido de peso ni el qué dirán. Por ese motivo, decidió dar su descargo al programa ‘Ventaneando’ y confesó que tiene derecho a ‘tirar la toalla’:

“Yo me abandoné, fue mi decisión, respétenla, por favor. Gordo también me gusta. Y lo comido nadie me lo quita. Voy para los 52 años y el metabolismo ya no es el mismo. También sé que debo cuidarme y que no debo comer en exceso. La panza se puede bajar, pero hay otras cosas que ni volviendo a nacer se pueden cambiar”, sentenció.

Santamarina asegura que si su cuerpo se veía tonificado era por las novelas que protagonizaba pero hay momentos en los que necesita descansar y ahora se siente mejor así:

“Será que yo me cuidé tantos años porque yo encabezaba todas las historias. En la época fuerte de las telenovelas, yo estuve 20 años de mi vida encabezando historias, siempre fui el protagonista. Obviamente tenía que estar físicamente bien. No podía estar con un mínimo de panza”, confesó a ‘Ventaneando’.

El popular Alejandro de “Rubí” insiste en que los comentarios de las redes ni de sus compañeros le molesta porque si le hicieran sentir mal, haría lo posible por bajar de peso, cosa que, al parecer, no sucederá:

“(Me decían) ¿Eduardo no te molesta? Pero por qué me va a molestar, por qué me va a enojar algo que es verdad. Si me molestara tanto, entonces no subiría de peso o me quedo encerrado en mi casa para que nadie me vea”, confiesa.

REENCUENTRO DE ACTORES

Jacky Bracamontes, actriz que encarnó a Maribel en la versión original de la telenovela “Rubí”, puede verse la reunión que hubo entre ella y sus excompañeros Eduardo Santamarina, Sebastián Rulli y Jan, este último intérprete de Marco, el mejor amigo de Alejandro luego ser traicionado por Héctor en la ficción televisiva.

“Feliz de verlos siempre. Los adoro”, escribió Bracamontes en la leyenda que acompaña la fotografía compartida en su cuenta de Instagram. Hasta el momento, la imagen obtuvo más de 112 mil ‘me gusta’, pese a que faltó Bárbara Mori, la protagonista de “Rubí”.