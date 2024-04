Ryan Seacrest, el presentador de 'American Idol', y Aubrey Paige ponen fin a su relación tras tres años juntos

Ryan Seacrest, el recordado presentador de American Idol, y Aubrey Paige confirmaron su relación en mayo de 2021 cuando fueron vistos juntos en los Hamptons. Aunque Seacrest, de 49 años, y Paige, de 26, asistieron a varios eventos a lo largo de los años, optaron por mantener la relación mayormente privada. Hoy, tres años después, ponen fin a su relación por "mutuo acuerdo".



"Luego de tres maravillosos años juntos Ryan y Aubrey han decidido separarse por mutuo acuerdo", reveló una fuente cercana a la pareja a People. "Planean seguir en la vida del otro como buenos amigos y apoyar los proyectos del otro", agregó. Además, un representante de Seacrest confirma la separación a la revista.

"Estoy orgullosa de ti"

Mientras Ryan Seacrest concluía su período de seis años como coanfitrión de Live with Kelly Ripa en abril de 2023, Aubrey Paige estuvo presente en la audiencia y luego publicó: "Ryan, nunca he conocido a un hombre más inspirador... Haces que parezca tan fácil, pero la verdad es que no hay nadie como tú. Estoy muy orgullosa de ti".



Recientemente, Paige apareció en el programa de Seacrest On Air with Ryan Seacrest para promocionar su nuevo juego de vinos, Sippin on Somethin’. "Felicitaciones Aubrey Paige por hacer realidad esta gran idea, estoy muy orgulloso de ti", escribió el presentador de TV.

Ryan Seacrest en Wheel of Fortune

Famoso por manejar simultáneamente múltiples trabajos de alto nivel, incluido American Idol, su programa de radio y su trabajo práctico con la Fundación Ryan Seacrest, la estrella veterana asumirá oficialmente las funciones de presentador de Wheel of Fortune en septiembre después del retiro de Pat Sajak.



Aunque Seacrest reconoció que habrá nervios al seguir los pasos de Sajak, recientemente dijo a People que ha pasado toda una vida preparándose sin saberlo para el trabajo. "Creo que este es un programa que significa mucho para mucha gente. Es parte de sus vidas, les gusta reunirse al final del día e intentar resolver los acertijos", comentó.

