"¡Feliz cumpleaños al amor de mi vida!": Carolina Dias manda tierno mensaje a Kaká por su cumpleaños

Carolina Dias compartió un tierno mensaje a su esposo, el exfutbolista Ricardo 'Kaká'. La modelo brasileña usó su cuenta oficial de Instagram para difundir una fotografía de ella junto con el exatacante brasilero por el cumpleaños 42 de este último el lunes 22 de abril.

Del mismo modo, la esposa de Kaká escribió un emotivo mensaje demostrando el amor y cariño que le tiene al exjugador del Real Madrid (España), Milán (Italia), Sao Paulo (Brasil) y Orlando City (Estados Unidos).

“¡Feliz cumpleaños al amor de mi vida! Padre de mis niñas, el hombre que siempre soñé, mi compañero, mejor amigo, mi crush! Sabes lo loca que estoy por ti, te amo y siempre quiero verte con esa sonrisa que ilumina todo! Felicidades y que Dios sea siempre tu norte! ¡Te amamos infinitamente y estamos muy orgullosos de ti!”, expresó la modelo brasileña.

Cabe resaltar que el propio Kaká compartió el post publicado por Carolina Dias. El exseleccionado brasileño, además, fue saludado en su cuenta de Instagram donde cuenta con más de 23 millones de seguidores.

“Esta es la mujer que Kaká merece”, “Qué Dios te siga bendiciendo, guardando, y librándote de todo mal”, “¡Felicidades, Kaká, por esa hermosa familia”, “Cuando alguien en realidad te da el valor que necesitas, valora y siéntete orgullosa del ‘hombre perfecto’”, “Felicidades Kaká por la esposa e hijos tan increíbles que tienes", fueron algunos de los comentarios.

Kaká apareció, por primera vez, en público con Carolina Dias en la boda del futbolista Lucas Moura el 2016.Fuente: Instagram (kaka)

Caroline Celico reveló el motivo por el cual se separó de Kaká

Hace unos días, Ricardo Izecson dos Santos Leite, conocido en el mundo futbolístico como Kaká, fue tendencia en los medios de Brasil debido a que su exesposa Caroline Celico contó el motivo por el cual se separó de él.

La socialité brasileña explicó, a un medio local de su país, que Kaká siempre fue muy atento con ella durante los nueve años que estuvieron casados, tiempo donde nacieron los dos primeros hijos del exdeportista: Luca e Isabella.

En ese sentido, Celico recalcó que todo estaba bien en la relación, pero que se dio cuenta de un problema que no podía ignorar: Kaká era "demasiado perfecto" para ella.

"Kaká nunca me traicionó, siempre me trató muy bien. Me dio una familia maravillosa, pero no era feliz porque algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí", aseguró Celico, desatando una oleada de reacciones entre los usuarios y seguidores del exseleccionado brasileño.

Kaká y Caroline Celico se casaron en 2005 después de cuatro años de relación. Sin embargo, nueve años después, anunciaron su divorcio mediante un comunicado conjunto. Pese a anunciar una reconciliación un mes después, ambos decidieron dar por concluido su matrimonio.

Kaká y Caroline Celico se divorciaron el 2015 tras más diez años de matrimonio. | Fuente: AFP

Kaká volvió a encontrar el amor en Carolina Dias

Kaká y Carolina Dias forman una pareja que ha llamado la atención de los medios y del público desde su unión. El exfutbolista del Real Madrid encontró el amor, nuevamente, junto a Dias después de su divorcio con Celico. La relación se ha destacado por su solidez y complicidad y ambos han compartido su felicidad en las redes sociales.

En 2019, se casaron en una ceremonia íntima y desde entonces han formado una hermosa familia juntos. La pareja ha dado la bienvenida a dos hijas, Sarah y Esther, quienes han llenado sus vidas de alegría y amor.

A través de sus redes sociales, Kaká y Carolina comparten momentos especiales de su vida familiar, mostrando su amor y dedicación el uno al otro y a sus hijas.

