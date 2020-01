Brad Pitt bromeó tras ganar su premio SAG Awards 2020. | Fuente: AFP

Los SAG Awards 2020 se están desarrollando sin mayores sorpresas. Es así como Brad Pitt resultó ganador a Mejor Actor de Reparto en Cine por “Once Upon a Time in Hollywood”, sumando un nuevo premio a su Globo de Oro y Critics' Choice Awards.



Durante su discurso, él sorprendió con su primera frase: "agregaré esto a mi perfil de Tinder", dijo arrancando la risa de los asistentes. Entre ellos, se encuentra su expareja Jennifer Aniston.



"Quiero que sepan que veo todo, los veo a todos y su trabajo ha sido fascinante", agregó Brad Pitt quien agradeció a sus compañeros ─entre ellos Leonardo DiCaprio y Margot Robbie─ en "Once Upon a Time in Hollywood".

El ganador del SAG Awards 2020 comparó su trabajo como un deporte en equipo. A su elenco les dijo: "todos elevan mi juego y espero que yo haya hizo lo mismo por ustedes".

Después de bromear sobre lo difícil que fue representar a un hombre que se droga y quita la camisa, en "Once Upon a Time in Hollywood", instó a sus colegas a seguir contando historias aunque algunos proyectos no funcionen.

Charlize Theron y Brad Pitt se tomaron una foto en la alfombra roja del SAG Awards 2020. | Fuente: AFP

LADO PERSONAL: ESTAR SOBRIO

Antes del SAG Awards 2020, Brad Pitt recibió el premio del National Board of Review Annual Awards de manos de Bradley Cooper. En un emotivo discurso, habló sobre su alcoholismo. En ese sentido, en la presencia de su colega y amigo, le agradeció por ayudarlo a superar dicha adicción y agregó que actualmente es más “feliz”.

“Quiero decir que si conseguí estar sobrio fue gracias a este tipo. Desde que lo hice todos los días han sido muy felices para mí. Te quiero y te doy las gracias por ello”, reveló el actor, de 56 años, en referencia a Cooper.

"Once Upon a Time in Hollywood" consiguió el galardón a Mejor Película en los Critics' Choice Awards. Además ha sino nominada al Oscar 2020. ¿Será la ganadora?