Sale bajo libertad condicional Gypsy Rose, la joven que inspiró la historia de la serie 'The Act'

Nicholas Godejohn apuñaló 17 veces a Dee Dee, la madre de Gypsy Rose Blanchard, quien la forzó a fingir cáncer, usar silla de ruedas y más.

Uno de los casos más sonados en Estados Unidos fue el de Gypsy Rose Blanchard y su madre Dee Dee, quien tenía el síndrome de Munchausen, un padecimiento en el que una persona finge e induce que un niño está enfermo y llega a causarle daños y lesiones para convencer a los demás.

La historia sirvió de inspiración para The Act, serie de Hulu, donde las protagonistas fueron Joey King y Patricia Arquette. En 2020, estuvo nominada en las categorías de Mejor actriz y Mejor actriz de reparto en una miniserie o telefilme.

Así como The Act, también salieron documentales como documental de HBO Max, Mommy Dead and Dearest donde narran que Gypsy Rose Blanchard se declarara culpable de la muerte de Dee Dee junto a su novio Nicholas Godejohn en 2016. En ese entonces, la joven confesó que convenció a su pareja de matar a puñaladas a su madre y fue condenada a a 10 años.

Sin embargo, este fin de semana, la joven que actualmente tiene 23 años, salió de la cárcel bajo libertad condicional. Poco antes de su liberación, Rose le concedió una entrevista a la revista People y dijo que su madre era la que tenía estar en prisión, no ella: "Dee Dee era una mujer enferma y desafortunadamente yo no tenía la educación suficiente para ver eso. Ella merecía estar donde estoy yo, en prisión, cumpliendo condena por conducta delictiva".

Gypsy Rose Blanchard publicó su primer selfie tras salir libre de prisión.Fuente: @gypsyrose_a_blanchard

¿Qué le pasó a Gypsy Rose?

En la serie The Act, se ve que Gypsy, cuando tenía siete años, su mamá le hizo pasar por un sinfín de enfermedades, distrofia muscular, cáncer y un retraso mental. Su situación fue la más popular en el lugar donde vivía y varias ONG le regalaron viajes a Disney, tuvo donantes, le dieron dinero, etc. Los médicos le diagnosticaron apnea del sueño y le dieron algunos respiradores, pero la madre no estaba satisfecha por lo que le inventó un trastorno que la obligada a estar en silla de ruedas.

Luego hizo que su hija bajara de peso para que sea alimentada por intravenosa, le administró medicamentos contra la epilepsia y eso hizo que sus dientes se pudrieran. La desdicha de Gypsy Rose continuó cuando su madre le rapó la cabeza para decirle a la gente que tenía cáncer y un retraso mental con el fin de que no saliera de la casa.

Pero en un momento, la joven sabía que no estaba mal por lo que su madre la amenzaba para que no hablara, hasta le amarró con cadenas para que no pudiera escapar. Se descubrió que Dee Dee había convencido a quienes la rodeaban, incluidos los médicos, de que su hija padecía muchas dolencias, un tema también retratado en el documental de HBO Max, Mommy Dead and Dearest.

Asesinato de Dee Dee Blanchard

De acuerdo con medios internacionales como CNN, cuando el internet tuvo su auge en 2013, Gypsy Rose se unió a un chat cristiano donde conoció a Nicholas Godejohn, de 23 años, de Wisconsin, un joven que tenía desórdenes mentales y tenía un largo historial de crímenes.

Rose no desperdició su tiempo y aprovechó la oportunidad de que en medio había un romance para decirle a Nicholas todo lo que su madre le había hecho. Dos años después, él llegó hasta Luisiana, lugar donde vivían los Blanchard, y fue Gypsy quien le dio un par de guantes y un cuchillo de sierra.

Escondida en el baño, se tapó los oídos mientras que Godejohn acuchillaba 17 veces a Dee Dee mientras dormía, después cubrió el cuerpo y fue al cuarto de Gypsy para tener relaciones íntimas. Tras ello, fueron a la casa del asesino para publicar “Esa pe** está muerta”, en Facebook en junio de 2015.

Dos días después del crimen, la policía encontró el cuerpo de la señora Godejohn y anunciaron la desaparición de Gypsy. La comunidad donde vivía pensaba que la joven minusválida se encontraba en peligro. No obstante, tras rastrear desde dónde se había hecho la publicación en redes sociales, las autoridades dieron con Nicholas pensando que se había aprovechado de Rose, pero ambos contaron la verdad y por ello fueron a la cárcel.