Murió Miguel Ángel Fuentes, actor mexicano de 'Rebelde', 'Rubí' y 'El señor de los cielos'

El famoso actor mexicano, fallecido a los 70 años, era un gran referente en la industria cinematrográfica de su país.

En las primeras horas de este viernes, 29 de diciembre, se confirmó el fallecimiento del actor mexicano Miguel Ángel Fuentes Ojeda, reconocido por ser una de las grandes figuras del cine de su país y también de la televisión, ya que participó en series famosas como Rebelde, Rubí y El Señor de los Cielos.

De acuerdo con el reportero de Televisa Antonio Nieto, fue su esposa quien lo encontró sin vida en su casa de la alcaldía Azcapotzalco, en Ciudad de México. Por otro lado, su colega Arturo Vázquez lamentó haber perdido a un gran amigo y compartió una foto juntos.

“El día de hoy falleció un gran primer actor y querido amigo mío. Descansa en paz, Miguel Ángel Fuentes (29 de septiembre 1953 - 28 de diciembre 2023)", compartió Vázquez, extendiendo su solidaridad a la esposa del fallecido, María Juana Andrade Quiroz.

La carrera de Miguel Ángel Fuentes Ojeda

El actor mexicano ha dejado una gran huella en el cine mexicano. En los 80, participó en producciones como Fitzcarraldo (1982), El Hombre Puma (1980), El Mexicano (2001) y La 4° Compañía.

Sin embargo, no solo estuvo en suelo mexicano, también conquistó Hollywood. Compartió créditos con grandes artistas como Brad Pitt, Julia Roberts, Gene Hackman, entre otros. Además, participó en series como Run Coyote Run, Yago, Texas Rising, El Pantera, Carrusel y Cómplices al rescate.

