Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Canciller precisa: no hay nada que discutir con Colombia en materia fronteriza
EP 1858 • 16:33
Voces regionales
Voces regionales
¿Estamos perdiendo Machu Picchu?
EP 8 • 26:31
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Palabras de Piedad
EP 29 • 42:52

"Todo mi amor y admiración por ti": la escena romántica de Ana María Orozco y Salvador del Solar en el Festival de Cine de Lima

Ana María Orozco y Salvador del Solar derrochan su amor en el Festival de Cine de Lima.
Ana María Orozco y Salvador del Solar derrochan su amor en el Festival de Cine de Lima. | Fuente: Instagram: Ana María Orozco
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

Salvador del Solar presentó en el Festival de Cine de Lima 2025 su película Ramón y Ramón.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz colombiana Ana María Orozco, protagonista de Yo soy Betty, la fea, acompañó a su pareja, el actor peruano y expresidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar, en el Festival de Cine de Lima 2025 para la proyección de la película Ramón y Ramón.

La pareja desfiló por la alfombra del evento y atendió a la prensa que cubría todos los pormenores. Posteriormente, Orozco compartió en sus redes sociales una publicación para expresar su orgullo por el artista.

"Todo mi amor y admiración por ti, Salvador del Solar. Gran estreno de Ramón y Ramón en el Festival de Cine de Lima", escribió la actriz junto a una imagen en la que ambos intercambian miradas cómplices.

Poco después, Del Solar respondió a la publicación con un romántico mensaje: "Ana María Orozco, gracias por tu compañía, tu apoyo, tu mirada y tu corazón. Ana hermosa, te amo".

La relación entre ambos se hizo pública en julio de 2024, cuando comenzaron a compartir en redes sociales mensajes y fotografías que evidenciaron su romance.

Ana María Orozco acompañó a Salvador del Solar en el estreno de la película 'Ramón y Ramón'.

Ana María Orozco acompañó a Salvador del Solar en el estreno de la película 'Ramón y Ramón'.Fuente: Instagram: Ana María Orozco

Inauguración del Festival de Cine de Lima 2025

El Festival de Cine de Lima 2025 inauguró la noche del jueves, 7 de agosto, con un llamado a la libertad en la creación y el respeto a las diferentes formas de "mirar", según declaró su director, Edward Venero, en la ceremonia.

Esta edición se realizará de manera presencial del 7 al 16 de agosto en varias sedes repartidas en la capital peruana y también en las ciudades de Trujillo y Puno.

La organización destacó que, en esta edición, el Festival de Cine de Lima recibió la mayor cantidad de películas peruanas en su historia para el proceso de selección.

En total, hay más de 50 películas de producción peruana entre largos y mediometrajes, entre ellas, más de 20 filmes de estreno total dentro de la competencia latinoamericana (documental y ficción) y la nacional.

Salvador del Solar dirige Ramón y Ramón

Salvador del Solar presentó en el Festival de Cine de Lima 2025 Ramón y Ramón, una película que, según sus palabras, busca "un camino a la ternura, a la calidez y al afecto" a través de la experiencia de sus dos protagonistas. Para el director peruano, la cinta es también "una oportunidad para mirarnos al espejo".

Se trata de una coproducción hispano-peruano-uruguaya en la que participa El Deseo, la compañía fundada por los hermanos Almodóvar.

En declaraciones a EFE, Del Solar explicó que la historia "muestra el camino de un hombre joven, Ramón, de regreso a la ternura y a la posibilidad del abrazo que se había cancelado con su padre" -también llamado Ramón-, quien rompió toda relación con su hijo al rechazar su homosexualidad.

La película es, además, un homenaje a la amistad entre dos hombres muy distintos: Ramón, interpretado por el actor peruano Emanuel Soriano, y Mateo, encarnado por el español Álvaro Cervantes, quienes se conocen en Perú durante la pandemia.

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Salvador del Solar Ana María Orozco Festival de Cine de Lima 2025

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA