"Todo mi amor y admiración por ti": la escena romántica de Ana María Orozco y Salvador del Solar en el Festival de Cine de Lima

La actriz colombiana Ana María Orozco, protagonista de Yo soy Betty, la fea, acompañó a su pareja, el actor peruano y expresidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar, en el Festival de Cine de Lima 2025 para la proyección de la película Ramón y Ramón.

La pareja desfiló por la alfombra del evento y atendió a la prensa que cubría todos los pormenores. Posteriormente, Orozco compartió en sus redes sociales una publicación para expresar su orgullo por el artista.

"Todo mi amor y admiración por ti, Salvador del Solar. Gran estreno de Ramón y Ramón en el Festival de Cine de Lima", escribió la actriz junto a una imagen en la que ambos intercambian miradas cómplices.

Poco después, Del Solar respondió a la publicación con un romántico mensaje: "Ana María Orozco, gracias por tu compañía, tu apoyo, tu mirada y tu corazón. Ana hermosa, te amo".

La relación entre ambos se hizo pública en julio de 2024, cuando comenzaron a compartir en redes sociales mensajes y fotografías que evidenciaron su romance.

Ana María Orozco acompañó a Salvador del Solar en el estreno de la película 'Ramón y Ramón'.Fuente: Instagram: Ana María Orozco

Inauguración del Festival de Cine de Lima 2025

El Festival de Cine de Lima 2025 inauguró la noche del jueves, 7 de agosto, con un llamado a la libertad en la creación y el respeto a las diferentes formas de "mirar", según declaró su director, Edward Venero, en la ceremonia.

Esta edición se realizará de manera presencial del 7 al 16 de agosto en varias sedes repartidas en la capital peruana y también en las ciudades de Trujillo y Puno.

La organización destacó que, en esta edición, el Festival de Cine de Lima recibió la mayor cantidad de películas peruanas en su historia para el proceso de selección.

En total, hay más de 50 películas de producción peruana entre largos y mediometrajes, entre ellas, más de 20 filmes de estreno total dentro de la competencia latinoamericana (documental y ficción) y la nacional.

Salvador del Solar dirige Ramón y Ramón

Salvador del Solar presentó en el Festival de Cine de Lima 2025 Ramón y Ramón, una película que, según sus palabras, busca "un camino a la ternura, a la calidez y al afecto" a través de la experiencia de sus dos protagonistas. Para el director peruano, la cinta es también "una oportunidad para mirarnos al espejo".

Se trata de una coproducción hispano-peruano-uruguaya en la que participa El Deseo, la compañía fundada por los hermanos Almodóvar.

En declaraciones a EFE, Del Solar explicó que la historia "muestra el camino de un hombre joven, Ramón, de regreso a la ternura y a la posibilidad del abrazo que se había cancelado con su padre" -también llamado Ramón-, quien rompió toda relación con su hijo al rechazar su homosexualidad.

La película es, además, un homenaje a la amistad entre dos hombres muy distintos: Ramón, interpretado por el actor peruano Emanuel Soriano, y Mateo, encarnado por el español Álvaro Cervantes, quienes se conocen en Perú durante la pandemia.