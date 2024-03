"¡Hola, Lima!": Sam Smith llegó a Perú y se tomó foto con sus fanáticos

El cantante Sam Smith se tomó fotos con sus fanáticos peruanos quienes lo esperaron en las afueras del hotel. | Fuente: Facebook: Masterlive Perú

Después de presentarse en el Lollapalooza en Argentina, luego en Chile y México, el cantante Sam Smith pisó suelo peruano para ofrecer su primer concierto en nuestro país. El último martes, el intérprete llegó a Lima donde compartió una imagen desde el bus que lo transportaba desde el avión hasta el aeropuerto.

Sus fanáticos lo estaban esperando con ansias por lo que fueron a esperarlo al hotel donde se hospedaría. Cuando bajó de su camioneta, se tomó foto con todos sus seguidores quienes confesaron estar ansiosos por verlo este 20 de marzo, gracias al auspicio de Studio 92, en la tribuna norte del Estadio Nacional.

Por otro lado, un portavoz de Master Live, responsable de la llegada de Sam Smith, compartió que el artista "siente muchas ansias de llegar a Perú". "Siempre dice que su música es el mejor regalo que puede dar a sus fanáticos. Por el país [Perú] se siente emocionado y atraído de su cultura”, agregó.

Además, informó el artista tendrá la oportunidad de probar platillos locales emblemáticos como el ceviche, el lomo saltado y el ají de gallina. "Hemos organizado un catering con lo mejor de la gastronomía local", destacó, subrayando que el cantante está al tanto de la fama mundial de la cocina peruana.

El intérprete de 'Unholy' llegó a Lima para ofrecer su primer concierto en el país.Fuente: Instagram: @samsmith

Precios de entradas para Sam Smith en Lima

Las entradas para ver a Sam Smith en Lima estarán a la venta en la plataforma de Teleticket. Actualmente, solo hay tres zonas disponibles.

"Por primera vez, podremos disfrutar de la voz del artista británico en vivo, cantando Too Good at Goodbyes, Stay With me, I´m Not the Only One y más de sus grandes éxitos del pop, R&B y soul. Aprovecha el pago con tarjetas Interbank hasta acabar stock", precisa la plataforma de boletos.

Tribuna central: S/ 377

Tribuna lateral derecha: S/ 165

Tribuna lateral izquierda: S/ 165

¿Quién es Sam Smith?

Sam Smith es un cantante, compositor y músico británico nacido el 19 de mayo de 1992 en Londres, Inglaterra. Es conocido por su distintiva voz de tenor y su estilo musical que abarca el pop, el soul y el R&B contemporáneo.

Saltó a la fama en 2012 con su colaboración en la canción Latch del dúo de música electrónica Disclosure. Luego lanzó su álbum debut en solitario, In the Lonely Hour, en 2014, que incluyó éxitos como Stay with Me y I'm Not the Only One. Este disco le valió numerosos premios, incluyendo cuatro premios Grammy en 2015.

Desde entonces, Sam Smith ha continuado su éxito en la música con The Thrill of It All (2017) y Love Goes (2020). Ha colaborado con una variedad de artistas y ha sido reconocido por su talento vocal y su habilidad para conectar emocionalmente con su audiencia a través de sus canciones.

Además de su música, ha sido un defensor abierto de los derechos LGBTQ+ y ha utilizado su plataforma para abogar por la igualdad y la aceptación. Es reconocido tanto por su música como por su activismo.

