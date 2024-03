Andrea Luna denuncia extorsión tras robo de su camioneta: "Hemos recibido varias llamadas"

Andrea Luna denunció el robo de su camioneta Hyundai Tucson color blanco en Miraflores. | Fuente: RPP Noticias

La actriz Andrea Luna denunció que es víctima de extorsión luego del robo de su camioneta Hyundai Tucson color blanco el último lunes 18 de marzo en el distrito de Miraflores. En conversación con RPP, la actriz peruana contó que vienen recibiendo llamadas de números desconocidos que le piden montos de dinero para poder ubicar su vehículo.

“Estamos recibiendo llamadas. Nos están extorsionando. Nos piden seis mil soles. Nos dicen qué lo dejemos en una dirección cerca a Plaza Norte. En un taller por ahí. Dicen que ahí tienen el carro, pero la verdad que no vamos a ir”, expresó la actriz a RPP.

En ese sentido, Andrea Luna contó que dejó el carro afuera de una cafetería “en una calle muy concurrida y tranquila en Miraflores” cerca a su casa. Sin embargo, precisó que cuando salió del lugar su camioneta ya no estaba.

“Cuando salimos, la camioneta ya no estaba. Pensamos que se la llevó una grúa, pero averiguamos, tratamos de ubicar a serenazgo, pero no estaba por ningún lado. Nos contestaron diciendo que no estaba en el depósito”, señaló.

Andrea Luna presentó la denuncia en la Comisaría de Miraflores

En otro momento, Andrea Luna sostuvo que ya presentó la denuncia del robo de su camioneta en la Comisaría de Miraflores. “En estos momentos, estamos pidiendo las cámaras. Mañana nos dan las imágenes y el día de hoy hemos recibido llamadas extorsionándonos esa cantidad de plata”, precisó la modelo.

Seguidamente, detalló que varios números le vienen mandando mensajes a su celular de personas que dicen ser oficiales. “De varios números también nos han enviado mensajes diciendo que son el oficial tal, que les avisemos cuando reciba la llamada de extorsión. Hemos ido a la Diprove, hemos hecho todas las denuncias respectivas”, añadió.

Policía reporta que robo de camionetas se da cada hora en Lima

Por otro lado, la también cantante señaló que la Policía le dijo que el modelo de su camioneta es uno muy común que roban para llevar a provincia, cambiarles de motor y de placa.

“Nos dijeron que tengamos cuidado en no ir al lugar donde citen porque piden plata y los llevan a varios lados hasta que terminen asaltándolos. No hay que caer en eso”, declaró.

Finalmente, la PNP mencionó a RPP que montará un sistema de operativo para ubicar la camioneta de Andrea Luna. Del mismo modo, indicaron que la cifra de robos en la capital es bastante alarmante pues cada hora se reporta el robo de un vehículo solo en la capital.

Andrea Luna denunció robo de su camioneta y extorsión en su cuenta de Instagram. | Fuente: Instagram (andrealunaoficial)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis