Una actriz china que mató a su esposo en defensa propia presentó en San Sebastián una película sobre su drama

La actriz china Zhao Xiaohong presentó este miércoles en la competición de San Sebastián Her Heart Beats in Its Cage (Su corazón late en una jaula) (Jianyu Laide Mama), una película que narra su experiencia real en la cárcel, donde estuvo por matar en defensa propia a su esposo, y el complicado reencuentro con su hijo.

En una rueda de prensa, la actriz explicó entre lágrimas la dificultad de llevar adelante esta película dirigida por Qin Xiaoyu que compite por la Concha de Oro, y en la que también se interpretan a sí mismos su hijo y la madre de su esposo, que fue quien se hizo cargo del niño durante los diez años de cautiverio.

En la cinta, como en la vida real, Lele (el hijo) recibe con frialdad y hostilidad a su madre, que intenta reconstruir la relación entre ambos en otra ciudad mientras se suceden momentos dolorosos como la reacción de la abuela -una mujer de gran generosidad que ayuda a su nuera en lo que puede a pesar de todo- ante la evidencia de que va a "perder" a su nieto.

Según explicó el director, había "ciertas tensiones" y distancia entre los tres miembros de la familia durante el rodaje de su dramática historia, pero la elaboración de la película ha servido para que ahora tengan una relación "mucho mejor".

El director y guionista Xiaoyu Qin; los productores Chow Keung, Wang Junyan y Shen Fen; y la actriz Xiaohong Zhao, presentaron la película china 'Her Heart Beats in Its Cage', que compite en la sección oficial del 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. | Fuente: EFE

El origen de la película



La actriz conoció al director cuando estaba a punto de terminar su condena, en un proceso de entrevistas a mujeres presas por parte del cineasta, que en el pasado ha dirigido documentales sobre el éxodo rural a las ciudades chinas, algo que también se explora en este guión.

"Yo quería expresar muchas cosas y compartir lo que tenía en mi corazón con otras personas, pero creía que nadie me iba a entender nunca. Me sentía cohibida y quería ayudar a otros que lo necesitaran", subrayó Zhao Xiaohong, que también es cantante y bailarina.

Durante estos años ella ha recibido la ayuda de la terapia psicológica, algo que en China no se ve con normalidad, subrayó, mientras que su hijo, de quien se proyectó un video saludando en inglés, es ahora "un joven excelente de 18 años que tiene todas las credenciales para ser actor", añadió el director.

En el fondo de toda la trama está la violencia machista, que, como expresó Qin Xiaoyu, "no solo afecta a China, sino que es universal". Por ello, el cineasta mostró su confianza en que esta película "pueda ser un foco de atención para que se tenga en cuenta ese problema" y que "muchos hombres puedan verla y se vean como en un espejo ante el que poder recapacitar".

Sobre el título de la película, el director señaló que además de la cárcel real, en la que siempre graba con luz natural, quería poner el foco en la que hay en la mente y "que se convierte en una especie de jaula con muchas posibilidades distintas".