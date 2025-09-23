Murió la actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano, a los 87 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Claudia Cardinale, ícono del cine italiano y protagonista de películas clásicas de los 60 como El gatopardo y La pantera rosa, falleció a los 87 años este martes "rodeada de sus hijos" en Nemours, cerca de la ciudad de París, en Francia, confirmó su agente al diario italiano Corriere della Sera.

La actriz, quien colaboró con aclamados directores y productores como Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil y Sergio Leone, dejó de existir tras una larga trayectoria siendo reconocida por su elegancia y desenvolvimiento en el escenario.

"Nos deja el legado de una mujer libre e inspirada, tanto en su carrera como mujer como artista", declaró su agente Laurent Savry al citado medio.

Cardinale no solo fue popular por su talento como actriz sino también por su exuberante belleza siendo considerada un símbolo sexual en la época acaparando más de 900 portadas de revistas en más de 25 países.

Claudia Cardinale en una escena de la aclamada película italiana El gatopardo. | Fuente: Titanus

Claudia Cardinale y su destacada trayectoria en el cine en los 60

Claudia Giuseppina Rose Cardinale, conocida como Claudia Cardinale, fue una actriz italiana, nacida en Túnez, y musa de diversos directores italianos como Sergio Leone, Luchino Visconti y Federico Fellini.

Considerada un símbolo sexual involuntario y una diva en los 60, apareció en más de 150 películas, algunas de las cuales son consideradas hitos del cine mundial.

Entre sus películas más memorables están los clásicos italianos de los 60: El gatopardo, Rocco y sus hermanos, 8½ y C'era una volta il West.

Posteriormente, llevó su talento a Hollywood actuando en largometrajes como: Érase una vez en el Oeste, La pantera rosa y Las petroleras, actuando al lado de la francesa Brigitte Bardot, quien era su rival mediática en las consideraciones de los críticos por su belleza.

Cardinale también actuó al lado de leyendas del cine como: John Wayne, Sean Connery, William Holden, Henry Fonda, Eli Wallach, Orson Welles, Peter Finch, Anthony Quinn, Jack Palance, David Niven, Laurence Olivier, Burt Lancaster, Jason Robards y muchos otros más.