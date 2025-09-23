Tom Holland se recupera tras conmoción cerebral y alista su regreso al rodaje de 'Spider-Man: Un nuevo día'

El actor británico sufrió una conmoción cerebral leve durante el rodaje de la cuarta entrega de Spider-Man, lo que obligó a detener la filmación temporalmente.

El rodaje de Spider-Man: Un nuevo día (Spider-Man: Brand New Day, en inglés), la nueva entrega de la saga del Hombre Araña que se estrenará en 2026, se detuvo el pasado viernes 19 de septiembre luego de que Tom Holland, protagonista de la franquicia, sufriera un accidente, según informó la prensa internacional.

Fuentes confirmaron a Deadline que se suspenderá la producción durante una semana, después de que Holland padeciera una conmoción cerebral leve en un set de Londres. El actor se encuentra en recuperación y el rodaje se reanudará el 29 de septiembre, de acuerdo con el mismo medio.

Deadline también aseguró que esta breve pausa no afectará la fecha de estreno en cines, prevista para julio de 2026. No obstante, hasta el momento Holland no se ha pronunciado públicamente sobre el accidente, pese a que venía compartiendo con sus seguidores en redes sociales algunas novedades de la película.

¿Qué le pasó a Tom Holland?

Tom Holland, quien actualmente interpreta al Hombre Araña en la pantalla grande, sufrió una caída durante una escena en los estudios Leavesden de Watford, ubicados a unos 30 kilómetros de Londres. Tras el accidente, fue trasladado a un hospital, informó el Daily Mail.

El mismo medio señaló que Dominic Holland, padre del actor, comentó en una cena benéfica el domingo que su hijo permanecerá alejado de las grabaciones “por un tiempo”.

De acuerdo con reportes de Variety y The Hollywood Reporter, la pausa es una medida de precaución, y se espera que el actor retome las grabaciones en los próximos días. Ninguna otra persona resultó herida en el incidente.

Por su parte, The Sun precisó que la lesión ocurrió durante una acrobacia. El tabloide también reportó que, tras el accidente, Holland asistió a un evento benéfico junto a su coprotagonista y prometida, Zendaya, durante el fin de semana.

Tom Holland se dejó ver el fin de semana en el evento benéfico Brothers Trust, tras el accidente que sufrió durante las grabaciones de 'Spider-Man: Un nuevo día'.Fuente: Instagram: @paddyholland2004

¿De qué tratará Spider-Man: Un nuevo día?

El elenco incluye a Zendaya y Jacob Batalon, junto a nuevas incorporaciones al UCM como Liza Colón-Zayas (The Bear), Tramell Tillman (Severance) y Sadie Sink (Stranger Things). También regresarán Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Jon Bernthal como Punisher y Michael Mando como el villano Scorpion.

“La película será una aventura que realmente no hemos visto antes”, adelantó el director Destin Daniel Cretton en abril, durante la CinemaCon 2025. “Estoy dedicando mi tiempo a explorar la próxima etapa de este increíble personaje junto a un equipo de artistas impresionantes. Todos los días nos emociona pensar en el traje, cómo balancearse, cómo crear una historia emocional y una experiencia como nunca antes”.

En agosto, Tom Holland compartió las primeras imágenes del inicio del rodaje de 'Spider-Man: Un nuevo día'.Fuente: Sony Pictures

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Un nuevo día?

La cuarta entrega de Spider-Man, llegará a los cines bajo el título Spider-Man: Un nuevo día. Según lo anunciado en la CinemaCon 2025, la película se estrenará en Latinoamérica, incluido Perú, el jueves 30 de julio de 2026, mientras que en Estados Unidos y Canadá llegará un día después.

