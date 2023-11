Scarlett Johansson inicia acciones legales contra una aplicación de inteligencia artificial que usó su imagen

La actriz Scarlett Johansson emprendió acciones legales contra una aplicación de inteligencia artificial (IA) que utilizó su nombre y su imagen en un anuncio en línea sin su consentimiento.

La demanda se centra en una publicidad de 22 segundos que circula en X (ex Twitter) y que fue generada por el programa Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar, el cual emplea esta nueva tecnología.

El anuncio mostraba a Scarlett Johansson en su papel de Black Widow, dándole la bienvenida al público y presentando "las bondades" de la aplicación. Además de la imagen, el anuncio incluía la voz de la actriz, pero generada por la IA.

A pesar de que el anuncio ya no está disponible, el abogado de la actriz afirmó que tomarán medidas legales, informa Variety.

"No nos tomamos estas cosas a la ligera. Tal como solemos actuar en estas circunstancias, abordaremos este caso con todos los recursos legales que tengamos a nuestra disposición", dijo al medio Kevin Yorn.

Por otro lado, los responsables del anuncio han alegado que incluyeron un título que indicaba que las imágenes eran producidas por la aplicación y no estaban relacionadas con Scarlett Johansson.

Scarlett Johansson y la vez en que confesó haberse sentido "hipersexualizada"

Hoy corren tiempos distintos para Scarlett Johansson. Luego de casi 30 años en la industria, la actriz se ha consolidado como una de las figuras más cotizadas de Hollywood, aunque recientemente reconoció que no siempre fue así para ella. Durante buena parte de su carrera, sintió que la meca del cine la había catalogado en solo un tipo de rol: el de la mujer "hipersexualizada".

En octubre del año pasado, durante una entrevista con el actor Dax Shepard para su podcast Armchair Expert, la protagonista de Black Widow afirmó: "Me convertí en un objeto, me encasillaron, tanto que no veía que me llegaran ofertas para las cosas que quería hacer". Razón no le falta. En la prensa, el calificativo de "bomba sexual" para referirse a ella abundaba, además de otros que aludían a su físico.

"Recuerdo que pensé para mis adentros: 'Creo que la gente piensa que tengo 40 años'. Por culpa de que todos creían que era mayor, y de que había estado actuando durante mucho tiempo, me encasillaron en ese rol hipersexualizado", comentó la intérprete que conoció el estrellato a los 18 años después de protagonizar Lost in Translation, dirigida por Sofía Coppola.

Aquella etiqueta terminó por provocarle a Scarlett Johansson una inseguridad respecto al futuro de su trayectoria. "Me dije: 'Ese es el tipo de carrera que tienes, estos son los papeles que has interpretado'. Y fue como: ¿eso es todo? Sentí que [mi carrera] había terminado", afirmó.