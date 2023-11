"¡Es la hora!": Mariah Carey se 'descongela' para dar comienzo a la Navidad en un video viral

Mariah Carey lo vuelve a hacer. Como ya es costumbre, cada 1 de noviembre la cantante reaparece para liberar su espíritu navideño de manera original. Esta vez, una caja fuerte se abre para mostrarla atrapada dentro de un bloque de hielo.

A través de un video que se ha vuelto viral, se puede ver a un grupo de personas con disfraces de Halloween que utilizan secadores de pelo para liberarla; todo ocurre a la medianoche del 31 de octubre.

"¡Es la hora!", exclamó Mariah Carey tras su liberación. Ahora sin las ataduras del hielo, la cantante empieza a entonar su famosa canción All I Want For Christmas Is You, creando un ambiente festivo en medio de la nieve.

¿Cuánto gana Mariah Carey con All I Want For Christmas Is You?

La popular canción, publicada en 1994, sigue siendo un éxito y se ha vuelto infaltable en las fiestas de fin de año. Sin embargo nunca alcanzó el número uno hasta el 2019 y desde entonces se ha clasificado como el tema navideño más popular de todos los tiempos en el Billboard Holiday 100.

Según The Economist, se estima que por All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey gana un promedio de 2,6 millones de dólares por cada temporada navideña.

¿Cuál es el secreto detrás del éxito de All I Want For Christmas Is You?

Pese a una infancia difícil que transcurrió en un hogar lleno de "decepción y dolor", como contara en su autobiografía, la Navidad era una fecha en la que Mariah Carey y su familia procuraban recuperar un espíritu de unión. Su madre y ella se esforzaban en preparar una cena memorable, decorar su casa y hacer todo lo posible para convocar "un ambiente de alegría y júbilo".

"Navidad era una rara ocasión en la que todos estábamos juntos bajo un mismo techo desvencijado", narró la estrella pop en su libro de memorias The Meaning of Mariah Carey. Sin embargo, cada Nochebuena que pasaba en reunión con su mamá y sus hermanos mayores, las cosas no terminaban muy bien. Resentimientos familiares alteraban siempre la armonía.

Fue con sus tíos, una pareja amigos de su madre, donde Mariah Carey encontró un refugio en estas fechas. Y ellos la impulsaron a formar parte de un coro, la apoyaron en sus primeros impulsos creativos. De ese recuerdo grato, en el que se unían "las primeras fantasías de familia y amistad", surgió el material para esa canción que por estas épocas del año suena en todos lados: All I Want For Christmas Is You.

En búsqueda de la Navidad vintage

En sus memorias, Mariah Carey confesó que al componer All I Want For Christmas Is You quería crear un tema que la hiciera feliz y sentirse "como una joven amada y despreocupada en Navidad". "También quería entregarla como los grandes a los que crecí idolatrando —Nat King Cole y los Jackson Five— que habían escrito tremendos clásicos navideños", escribió. Y en ese sentido, esperaba que su interpretación "capturara la alegría para todos y cristalizarla para siempre".

Así, Mariah buscaba recrear "una Navidad vintage". Según Molanphy, la intérprete supo "replicar el sonido" de grupos de chicas como The Ronettes o The Crystals, que trabajaron bajo la producción del legendario Phil Spector. "La canción que Carey escribió con su exproductor y colaborador Walter Afanasieff sonó instantáneamente familiar, con una melodía cromática suntuosa inventada por Carey y el 'piano boogie-woogie' al estilo de Spector que Afanasieff agregó a la pista", opinó.

"Agregue la letra universal de amor y antimaterialismo de Carey, cantada, al estilo de Eartha Kitt, por una mujer que en realidad es muy glamorosa, y All I Want for Christmas Is You estaba destinada a la inmortalidad", añadió el especialista. Para Mariah, sin embargo, el tema es algo más que un éxito en su carrera: es el legado para un mundo en el que una Navidad feliz con su familia siempre le fue esquiva.