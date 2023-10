Shakira sorprende a Carlos Vives en concierto y omite a Gerald Piqué de 'La bicicleta' [VIDEO]

La amistad entre Carlos Vives y Shakira continúa fuerte a pesar de los años y el éxito que ambos artistas han cosechado. Un claro ejemplo de esto sucedió durante el concierto que Vives ofreció el sábado en el Kaseya Center de Miami.

La sorpresa llegó cuando Shakira, sin previo aviso, se unió a su compatriota en el escenario para interpretar juntos su famosa colaboración La bicicleta, la cual se lanzó en 2017 y se convirtió en un éxito mundial.

Este reencuentro trajo otra sorpresa. Muchos fanáticos notaron un cambio en la letra, que originalmente a Gerard Piqué, expareja de Shakira, con la frase: "Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona después no querrá irse pa' Barcelona".

En el concierto en Miami, Shakira optó por omitir el nombre de Piqué y reemplazarlo por la expresión "ese tipo". El gesto no pasó desapercibido para los presentes y generó comentarios sobre la relación actual entre la cantante y el futbolista.

¿Qué dijo Carlos Vives?

La reacción de Carlos Vives no se hizo esperar, y expresó su emoción en Instagram, escribiendo a Shakira: "Me puedo retirar ya, chao, me voy feliz, nada supera esto, me hiciste el hombre más feliz. Te quiero ¡Qué sorpresa!".

Los fans tampoco ocultaron su emoción tras presenciar la actuación conjunta de estos ídolos colombianos. Comentarios como "Tremenda sorpresa. Espectacular", "Demasiado emocionante", "Este par me representa" y "Nuestros dos máximos representantes de Colombia ante el mundo" inundaron las redes sociales.

Shakira sorprendió a Carlos Vives al aparecer en el escenario de un concierto que realizaba en Miami. | Fuente: Twitter/Carlos Vives

Shakira y Piqué

A fines de septiembre, Shakira recordó que Waka waka, el famoso himno del Mundial de Sudáfrica 2010, es uno de sus temas más relevantes. "Por esta canción tuve a mis hijos... Conocí al padre de mis hijos durante el Mundial. Culpo a la canción", dijo con una sonrisa.

En octubre, reconoció que uno de los puntos destacados de la carrera reciente fue su colaboración con Bizarrap en sesión 53, canción que también se ha convertido en un himno de empoderamiento femenino, donde expone su fallida relación con Gerard Piqué.

Con este sencillo, "me decían cambia la letra, eso no puede salir, y yo contestaba que no soy una diplomática de las Naciones Unidas, soy una mujer, una loba herida", recordó.

La cantante colombiana Shakira y el futbolista español del FC Barcelona Gerard Piqué anunciaron su separación en junio de 2022, poniendo fin a una historia sentimental de más una década que los convirtió en una de las parejas más célebres del mundo del entretenimiento.