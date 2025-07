Tenso momento: video viral capta incómodo encuentro entre la primera esposa de Chespirito y Florinda Meza

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los nuevos episodios de la serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños en HBO Max vuelven a poner en la palestra la difícil relación entre Florinda Meza, Graciela Fernández y los herederos de Chespirito. En ese contexto, una antigua grabación -que ya es viral en redes sociales- ha puesto en evidencia la tensión entre los protagonistas de esta historia.

De acuerdo con El Heraldo de México, se trata de un video con imágenes de la boda religiosa de Roberto Gómez Fernández, hijo del creador de El Chavo del 8, con la actriz Chantal Andere. La ceremonia, celebrada en 2001, reunió a diversas figuras del medio artístico, así como a los miembros de la familia Gómez Bolaños.

Lo que llama la atención es la presencia de Graciela Fernández, la primera esposa de Chespirito, sentada en primera fila al lado del comediante, mientras Florinda Meza permanece en una de las filas posteriores, con una expresión seria y distante.

Florinda Meza responde a quienes la tildan de villana

Si bien estas diferencias y tensiones en el entorno de Roberto Gómez Bolaños han sido comentadas durante años, estas se intensificaron tras el estreno de Chespirito: Sin querer queriendo, donde se señala a Meza como la manzana de la discordia en la relación entre Roberto y Graciela.

"Yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra porque esto no se trata de mí. Se trata de ustedes, ¡se trata de TODOS!... Aún si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos del Chavo eran el perdón, la reconciliación y la frase que todos conocemos: 'La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena'", dijo Florinda en su cuenta de Instagram, en respuesta a los comentarios que la tildan de villana.



😳🤨 Florinda aparece en video con Chespirito y Graciela Fernández tras su divorcio



En la boda de Chantal Andere y Roberto Gómez Fernández en 2001, fue uno de los últimos momentos en que Chespirito y Graciela Fernández fueron vistos juntos, pese a que él ya mantenía una relación… pic.twitter.com/WoZ5R0HA1y — Diario Cambio (@Diario_Cambio) July 10, 2025

Florinda Meza contará su verdad en un documental

Florinda Meza está lista para contar su verdad. Luego de manifestar públicamente su rechazo a la serie Sin querer queriendo, la actriz mexicana decidió concluir un documental que venía desarrollando desde 2021.

Titulado Atrévete a vivir, el proyecto promete revelar aspectos inéditos de su historia personal, incluyendo detalles de cómo empezó su relación con Chespirito.



Según su director creativo, Javi Domz, el material ya está listo para su estreno. Aunque aún no hay una fecha oficial confirmada, se estima que será lanzado entre finales de julio y comienzos de agosto, coincidiendo con el cierre de la primera temporada de la serie de HBO Max.

El documental también compartirá recuerdos de su trabajo como productora en importantes producciones de Televisa.

"Estamos esperando algunos testimonios que se han sumado, de gente que Florinda ha impulsado y apoyó cuando hizo estos grandes clásicos en novelas como Milagro y magia y Alguna vez tendremos alas, comentó Domz en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.