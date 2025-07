Florinda Meza apela a una frase de 'El Chavo del 8' para responder a quienes la señalan como villana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Florinda Meza se pronunció tras recibir varias críticas y comentarios en redes sociales que la señalan como la responsable de la separación entre Roberto Gómez Bolaños y su primera esposa, Graciela Fernández. Además, algunos la acusan de haber provocado tensiones dentro del elenco original de El Chavo del 8, lo que, según esas versiones, habría deteriorado la relación entre los actores.

Ella recibió este cargamontón luego de la emisión de los primeros cuatro episodios de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, donde es representada como Margarita Ruíz, un personaje con un carácter autoritario y calificada por muchos como la villana de la historia. Como se recuerda, Florinda no autorizó el uso de su nombre en la producción de HBO Max, alegando que no se le trata con respeto.

¿Cuál fue la respuesta de Florinda Meza a quienes la señalan como la "villana"?

Ante esta situación, Florinda Meza decidió responder a sus críticos apelando a "los valores que transmitía El Chavo del 8".

"Yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra porque esto no se trata de mí. Se trata de ustedes, ¡se trata de TODOS!... Aún si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos del Chavo eran el perdón, la reconciliación y la frase que todos conocemos: 'La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena'", publicó en su cuenta de Instagram.

Florinda Meza pide cuidar el legado de Chespirito

Antes de concluir, Florinda Meza hizo un llamado a sus seguidores para defender la memoria de Roberto Gómez Bolaños y pidió que no se distorsione el buen recuerdo de sus personajes.

"Tantas mentiras, tantos juicios temerarios sin conocer realmente los hechos, tanto odio los daña a ustedes. Y daña un hermoso recuerdo que compartimos y que nos ha unido como hermanos por más de 4 generaciones, sin barreras, sin fronteras", expresó.

Dijo que los personajes creados por Chespirito forman parte de la identidad de millones de personas en todo el mundo y que deben ser "protegidos del odio y la desinformación".

"Todos los que conocemos al Chavo, compartimos eso en nuestro ADN. Las nuevas generaciones merecen recibir ese tesoro. "Yo seguiré contando la verdad sobre el legado de Roberto, pero no voy a hablar de mí", concluyó.



