Abogado de Sean 'Diddy' Combs renuncia a defenderlo antes del juicio por tráfico sexual

Anthony Ricco, abogado que representaba a Sean 'Diddy' Combs en su caso de tráfico sexual, presentó una moción ante un tribunal de la ciudad de Nueva York para retirarse como su defensor legal. Según NBC News, en el documento presentado el jueves, el letrado afirmó que "bajo ninguna circunstancia" puede continuar con su labor como abogado del magnate musical.

Aunque no explicó los motivos específicos de su renuncia, Ricco aseguró que su salida no afectará la fecha del juicio federal del rapero, programado para el próximo 5 de mayo. El abogado, quien fue contratado en septiembre pasado, no hizo más comentarios al respecto.

"Sin violar ningún aspecto del privilegio abogado-cliente, ni proporcionar detalles sobre los fundamentos de la solicitud, se ha notificado al gobierno sobre la presentación de la moción para retirarme como abogado", se lee en el documento judicial.

Según el medio, todavía no se ha tomado una posición respecto a la petición de Ricco.

A pesar de esta renuncia, Sean 'Diddy' Combs aún cuenta con un equipo legal conformado por otros cinco abogados.

'Diddy' se ha declarado no culpable

'Diddy' Combs, de 55 años, se encuentra bajo custodia federal desde el 16 de septiembre de 2024, en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York. Se declaró no culpable de los cargos de tráfico sexual, crimen organizado y transporte con fines de prostitución.

El empresario musical fue objeto de más de 30 demandas civiles por presunta agresión sexual y conducta indebida. Una reciente acusación federal sostiene que organizó y grabó actos sexuales forzados durante reuniones conocidas como freak offs.

Sin embargo, el productor ha negado todas las acusaciones en su contra. De ser declarado culpable, Combs podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

