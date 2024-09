Sean 'Diddy' Combs: las claves detrás de las acusaciones que podrían condenar al rapero a cadena perpetua

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Sean John Combs, conocido en el mundo artístico como 'Diddy' o Puff Daddy, fue arrestado el 16 de septiembre de 2024 tras enfrentar graves acusaciones de tráfico sexual, trata de personas y conspiración de crimen organizado. Según CNN, las autoridades tienen los testimonios de más de 50 víctimas y testigos, por lo que el rapero permanece bajo custodia a la espera de su juicio en Nueva York.

La juez federal de Manhattan Robyn Tarnofsky decidió mantener al rapero en un centro de detención, pese a la apelación de su defensa, liderada por el abogado Marc Agnifilo, quien solicitó que su patrocinado fuera liberado bajo una fianza de 50 millones de dólares.

Tarnofsky rechazó dicha petición argumentando que el acusado podría cometer los delitos "a puerta cerrada, incluso cuando los servicios de prisión preventiva están vigilando". La juez también dijo que la acusación había aportado suficientes pruebas que demuestran que 'Diddy' es un peligro para la sociedad y que en su caso existe un alto riesgo de obstruir la justicia y acosar a testigos.

Actualmente, Sean John Combs se encuentra en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn (MDC), al que fue trasladado tras su comparecencia en un tribunal de Manhattan, donde se declaró no culpable de los cargos.

Según la cadena NBC News, que cita a una fuente familiarizada con el asunto, los guardias del lugar están monitorizando al músico "de cerca", un procedimiento común que se lleva a cabo con "figuras de alto perfil".

Sean 'Diddy' Combs: acusaciones criminales y vínculos con una red delictiva

La investigación en curso puso al descubierto una operación de gran escala que ha manchado la imagen pública de Sean Combs. Según los fiscales, el rapero lidera una supuesta organización criminal desde 2008, involucrando a sus empleados en actividades ilícitas como secuestro, trabajos forzados y sobornos.

A finales de noviembre de 2023, la cantante Cassie Ventura, expareja de Combs, presentó una demanda detallando abusos sexuales, físicos y psicológicos que habría sufrido durante su relación con el artista. En su querella, la víctima acusó al cantante de obligarla a mantener relaciones sexuales con otros hombres y de someterla a un estilo de vida vinculado al abuso de alcohol y sustancias ilícitas.

Un video que mostraba a 'Diddy' golpeando a Ventura se filtró al público en abril de 2024, lo que provocó que el rapero ofreciera una disculpa pública.

"Es muy difícil reflexionar sobre los momentos más oscuros de tu vida", dijo Combs en un video que tituló 'Lo siento de verdad'. "A veces tienes que hacerlo. Estaba fregado. Toqué fondo, pero no pongo excusas. Mi comportamiento en ese video es inexcusable." Continuó: "Asumo toda la responsabilidad por mis acciones en ese video. Me sentí asqueroso cuando lo hice, y me siento asqueroso ahora".

El lunes 23 de septiembre otra mujer identificada como Thalía Graves acusó al rapero y a su guardaespaldas Joseph Sherman de violarla en 2001. Además, alega que la grabaron durante la agresión mostraron el video a otras personas e incluso poniéndolo a la venta como pornografía.

Graves, que conoció a Combs cuando tenía 25 años a través de su pareja -que trabajaba en el sello discográfico del rapero- dijo que en el verano de 2001 el músico y Sherman le ofrecieron una copa de vino probablemente adulterada que le hizo perder el conocimiento.

La mujer cuenta que se despertó desnuda y con las manos atadas a la espalda en un estudio de Manhattan, donde habría ocurrido el delito. Además, añade que el rapero le golpeó la cabeza contra una mesa de billar cuando ella intentó resistirse.

Gloria Allred, abogada de la demandante, afirmó a la prensa que actualmente lleva más casos de otras mujeres que también quieren demandar a Combs por agresión sexual y aclaró que los nuevos cargos presentados no están relacionados con los delitos de tráfico sexual, trata de personas y crimen organizado de los que se le acusa a 'Diddy'.

Qué eran los 'Freak off parties' de 'Diddy' Combs

Otro de los aspectos más inquietantes de la investigación contra 'Diddy' Combs es el concepto de los llamados 'freak offs', que, según el The New York Times, eran "espectáculos de actividad sexual organizados por el rapero en hoteles y que eran grabados".

Estas "fiestas", que empezaron a realizarse alrededor de 2009, se describen ahora como eventos llenos de exceso, drogas y explotación, donde se alega que el famoso rapero utilizaba su poder para coaccionar a los asistentes a participar en actos sexuales.

Durante los allanamientos, las autoridades encontraron botellas de lubricantes, aceites para bebés, armas ilegales, incluidos rifles AR-15 con números de serie borrados.

En redes sociales han salido algunos videos de famosos que han referido haber participado en estas reuniones, mientras que otros han preferido mantenerse en silencio.

Según las investigaciones, Combs utilizó los videos que había grabado como arma para evitar que los participantes se quejaran.

Uno de los nombres que más está sonando en torno a este caso es el de Justin Bieber, que comenzó su relación con 'Diddy' cuando era un adolescente.

La situación actual de 'Diddy'

El abogado del rapero, Marc Agnifilo, afirmó en una carta que su cliente es "digno de confianza". También lo defendió indicando que cuando este supo que sería imputado dejó su casa de Miami y viajó a Nueva York, "donde los fiscales y los agentes están investigándolo". Además, alegó que el rapero lleva tiempo queriendo vender su avión privado, con lo que descartó que hubiera riesgo de fuga.

Sean, de 54 años, ha logrado mantener comunicación con sus hijos desde la prisión. Según un artículo publicado por la revista People , el músico está preocupado por el bienestar de sus siete hijos mientras se encuentra detenido.

Un informante cercano a la familia reveló que el artista pudo hablar brevemente por teléfono con algunos de sus hijos y otros familiares. "Cuatro de sus siete hijos no tienen a su madre con vida, lo que agrava la situación mientras él está encarcelado", detalló la fuente.

Larry Levine, un exrecluso del MDC y actual experto en el sistema penitenciario, reveló detalles sobre las condiciones de vida de Combs tras su detención. En declaraciones a News Nation, Levine aseguró que el rapero vive en constante paranoia y teme por su seguridad dentro de la prisión.

"Imagínense si alguien le pagara a alguien dentro para envenenar su comida y provocarle un ataque cardíaco; nadie sospecharía nada", comentó, señalando que el rapero podría estar evitando alimentarse por miedo a un posible atentado. "Está muy, muy paranoico. Tiene mucho miedo. No sabe en quién confiar o qué pensar", añadió el exrecluso.

Estando en prisión y sin derecho a fianza mientras espera el juicio, la cadena CNN informa que Sean'Diddy' Combs "podría ser condenado a cadena perpetua si es declarado culpable".

