Nueva denuncia contra Sean 'Diddy' Combs: lo acusan de colgar a una mujer de un balcón

La diseñadora Bryana 'Bana' Bongolan presentó una demanda contra Sean Combs, también conocido como Puff Daddy o Diddy, acusándolo de colgarla de un balcón de un apartamento en el piso 17. En su denuncia, registrada en Los Ángeles, Bongolan exige una compensación de 10 millones de dólares por daños.

De acuerdo con documentos obtenidos por People y reportados inicialmente por Rolling Stone, los hechos habrían ocurrido en septiembre de 2016. En ese entonces, Bongolan era una joven aspirante a diseñadora y había entablado amistad con Cassandra 'Cassie' Ventura, pareja del músico en ese momento. Según la denuncia, Bongolan había sido testigo de numerosos episodios de abuso de Combs hacia Ventura.

El testimonio de Bryana 'Bana' Bongolan

La noche del incidente, Combs habría irrumpido en la residencia de su entonces novia, donde Bongolan se encontraba durmiendo. Tras golpear "violentamente la puerta", el rapero ingresó al apartamento. Bongolan relató que intentó proteger a Cassie pidiéndole que se encerrara en el baño, pero Combs se dirigió hacia ella en el balcón, tocándole los senos a pesar de sus súplicas para que se detuviera.

Según la denuncia, el músico la levantó por las axilas y la subió a la barandilla del balcón, manteniéndola suspendida en el aire mientras la amenazaba. La única intervención que detuvo los hechos fue la de Cassie, quien pidió al músico que parara. Combs finalmente soltó a Bongolan, pero no sin antes arrojarla contra los muebles de la terraza, causando lesiones, según el documento legal.

“El único propósito de colgar a alguien de un balcón es aterrorizarlo o intentar matarlo intencionadamente”, declaró James R. Nikraftar, abogado de Bongolan, al presentar la denuncia. En contraste, un representante legal del famoso rapero negó "firmemente" las acusaciones en declaraciones a Rolling Stone.

Las acusaciones previas contra Sean 'Diddy' Combs

Esta nueva denuncia amplía la lista de más de 100 acusaciones contra Combs, quien fue detenido el pasado 16 de septiembre bajo cargos de tráfico sexual, trata de personas y crimen organizado. Según CNN, los fiscales cuentan con testimonios de más de 50 víctimas y testigos que han vinculado al músico con una red criminal activa desde 2008.

Las investigaciones señalan que Combs lideraba una operación a gran escala que incluía secuestros, trabajos forzados y sobornos, utilizando a empleados para ejecutar las actividades ilícitas.

Actualmente, el músico se encuentra detenido en una prisión de Nueva York. Su libertad bajo fianza ha sido denegada en tres ocasiones, la más reciente el 27 de noviembre. Mientras tanto, Combs se ha declarado inocente de todos los cargos en su contra. Su juicio está programado para el 25 de mayo de 2025.

¿Quién es Sean 'Diddy' Combs?

Sean Combs, conocido artísticamente como Puff Daddy, P. Diddy o simplemente Diddy, es uno de los nombres más influyentes en la historia del hip hop y la industria del entretenimiento. Nacido el 4 de noviembre de 1969 en Harlem, Nueva York, forjó su carrera desde cero, pasando de ser becario en Uptown Records en 1990 a convertirse en un magnate musical con su propio sello discográfico, Bad Boy Records.

Fue en esta plataforma donde impulsó las carreras de artistas icónicos como The Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher y Lil' Kim, marcando la evolución del hip hop en la costa este de los Estados Unidos. Su debut como cantante con el éxito Can't Nobody Hold Me Down y el álbum No Way Out lo consolidaron como una figura clave tanto en la música como en el negocio del entretenimiento. Además de ganar un Grammy, expandió su influencia a Hollywood, reality shows y la moda, siempre cultivando una imagen de empresario astuto y extravagante.

Sin embargo, la trayectoria de Combs también está marcada por episodios oscuros. En 1991, un evento que organizó en el City College de Nueva York terminó en tragedia con una estampida que dejó nueve muertos, lo que le costó su puesto en Uptown Records. Más recientemente, ha enfrentado numerosas acusaciones legales que han dañado su reputación.

Entre las más notorias, destaca la de su expareja Cassandra Ventura, quien lo acusó de violencia física, coerción, consumo forzado de drogas e incluso violación, en una relación que, según ella, se extendió por más de una década. Aunque la demanda se resolvió fuera de los tribunales, las denuncias contra Combs han continuado acumulándose, presentándolo no solo como un empresario visionario, sino también como un hombre señalado por un comportamiento violento y explotador.

