Sean 'Diddy' Combs, acusado de tráfico sexual, fue puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio

Tras ser arrestado y acusado de conspiración con fines de extorsión y tráfico sexual, Sean 'Diddy' Combs, fue puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio en el Centro de Detención Metropolitano de la ciudad de Nueva York, donde se encuentra actualmente.

Fuentes revelaron a E! News que esta es una práctica común entre los detenidos para no ir a una cárcel federal. Por otro lado, su abogado, Marc Agnifilio, comentó a TMZ que su cliente no tiene planeado quitarse la vida y, al contrario, lo ve "fuerte, saludable, confiado y centrado en su defensa". "No es una persona perfecta. Ha consumido drogas. Ha estado en relaciones tóxicas. Está recibiendo tratamiento y terapia", dijo.

Sean 'Diddy' Combs, uno de los raperos más exitosos en Estados Unidos, fue acusado en el tribunal federal de Nueva York en diciembre de 2023 por presunta violación a una menor de edad en repetidas ocasiones. La denunciante, cuyo nombre no se ha revelado, habría conocido a Combs a través de su socio Harve Pierre.

De acuerdo con el testimonio, Pierre la habría sometido a actos sexuales forzados. Ya en el estudio de Combs, según la denuncia, el rapero y otros hombres la drogaron y la violaron. El abogado de la denunciante, Douglas Wigdor, anterior representante de la cantante Cassie, afirmó: "La depravación de estos actos abominables ha marcado, como es lógico, a nuestra cliente de por vida".

Esta acusación se suma a otras tres demandas, todas describiendo a Combs como un hombre violento. La primera denuncia, presentada por la cantante Cassie, se resolvió amigablemente. En la segunda, bajo una ley de Nueva York que permitía durante un año denunciar delitos sexuales ya prescritos, Joi Dickerson-Neal acusó a Combs de agresión sexual en 1992. La tercera denunciante, anónima, acusó a Combs y a su colaborador Aaron Hall de violación.

El rapero Sean 'Diddy' Combs, investigado por tráfico de personas y denunciado por agresión sexual, fue arrestado el último lunes en un hotel de Manhattan (Nueva York), informó la CNN. La cadena detalló que el rapero está siendo procesado después de haber sido imputado por un gran jurado, pero todavía se desconoce los delitos de los que se le acusa.

Su abogado emitió un comunicado en el que lamentó el "procesamiento injusto" contra Diddy. "Es una persona imperfecta, pero no es un criminal", afirmó el letrado.

En marzo pasado, las autoridades ejecutaron órdenes de allanamiento en sus propiedades de Los Ángeles y Miami como parte de una investigación federal sobre tráfico sexual.

El poderoso magnate de la industria musical, también conocido como Puff Daddy y P Diddy, es ampliamente reconocido por ser uno de los principales responsables de la evolución del hip hop, llevándolo de las calles a los clubes y escenarios más prestigiosos.

Fundó su propio sello, Bad Boy Records, marcando el inicio de su ascenso en el hip hop de la costa este junto a su protegido, el fallecido The Notorious B.I.G. Firmó contratos importantes y colaboró con artistas como Mary J. Blige, Usher, Lil' Kim, TLC, Mariah Carey y Boyz II Men.

Ganador de un Grammy, debutó como cantante con el sencillo Can't Nobody Hold Me Down y su álbum No Way Out. Se construyó una imagen de implacable buscavidas y fanfarrón, expandiendo su influencia a Hollywood, los realitys y la moda, mientras mantenía relaciones sentimentales con figuras como Jennifer Lopez.