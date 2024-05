Tras video de agresión, Nueva York evalúa quitarle a Sean 'Diddy' Combs las llaves de la ciudad

Sean 'Diddy' Combs estaría a punto de perder las llaves de la ciudad de Nueva York que se le entregó en el 2023. De acuerdo con información de EFE, desde la alcaldía de la ciudad estadounidense vienen evaluando quitarle dicho reconocimiento al rapero a raíz del video donde se le ve agrediendo a su expareja Cassie Ventura.

Asimismo, Eric Adams, alcalde de Nueva York y funcionario que entregó a 'Diddy' las lleves de la ciudad, contó que un grupo de personas vienen evaluando la medida entregándole, posteriormente, sus recomendaciones al funcionario.

"Mi corazón está con la joven que fue agredida. Todos estamos disgustados con el video, de ver algo de esa magnitud", declaró Adams en su encuentro semanal con la prensa.

La autoridad recalcó, además, que esta sería la primera vez que Nueva York decide retirar este reconocimiento. "Nunca le habíamos quitado las llaves a nadie. Queremos asegurarnos de hacerlo bien porque vamos a sentar un precedente", sostuvo.

Fue el 2023, cuando Sean 'Diddy' Combs recibió las llaves de la ciudad de Nueva York por donar millones de dólares para apoyar a los empresarios afroamericanos. No obstante, ahora el músico podría perder la distinción por las imágenes difundidas en la cadena CNN donde se le ve golpeando y pateando a su exnovia.

Sean "Diddy" Combs y Cassie Ventura en el estreno de 'The Perfect Match' el 7 de marzo de 2016. | Fuente: AFP

Sean 'Diddy' Combs asumió responsabilidad de sus agresiones a Cassie Ventura

El último domingo, Sean 'Diddy' Combs compartió un video donde asume su responsabilidad de sus agresiones en contra de Cassie Ventura. En imágenes difundidas por CNN se vio al rapero con una toalla blanca jaloneando del cabello a Ventura mientras la golpea y la patea estando ella en el piso de un hotel cerca al elevador.

"Estaba enojado. Quiero decir, toqué fondo, pero no pongo excusas. Mi comportamiento en ese video es imperdonable. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones en ese video. Estoy disgustado. Entonces me disgusté cuando lo hice y ahora me siento disgustado", señaló el también ganador de cuatro premios Grammy.

Seguidamente, añadió: “Salí y busqué ayuda profesional. Tuve que ir a terapia, a rehabilitación. Tuvo que pedirle a Dios su misericordia y gracia. Lo siento mucho, pero estoy comprometido a ser un mejor hombre todos los días. No estoy pidiendo perdón. Lo siento mucho”.

Sean 'Diddy' Combs tiene acusaciones por abuso sexual y trata de personas. | Fuente: Instagram (diddy)

CNN difundió agresiones de Sean 'Diddy' Combs con Cassie Ventura

La semana pasada, CNN compartió un video en exclusiva que muestra a Sean 'Diddy' Combs agrediendo a su entonces novia Cassie Ventura. El hecho coincide con las acusaciones de una demanda federal presentada por la cantante en noviembre de 2023, la cual ya ha sido resuelta.

Las imágenes que han sido recopiladas desde varios ángulos de cámara, y que datan del 5 de marzo de 2016, muestran al rapero, productor y magnate de negocios durante un incidente que, según la denuncia de su expareja, ocurrió en el ahora cerrado Hotel InterContinental en Century City, Los Ángeles.

En el video de CNN se puede observar a Ventura saliendo de la habitación yendo hacia el ascensor. Tras de ella va Sean 'Diddy' Combs, con una toalla alrededor de la cintura, quien corre detrás y la agarra por la nuca para después tirarla al suelo. Después se ven patadas y la arrastra por el suelo hacia un cuarto.

Luego, la mujer se levanta lentamente, recoge sus cosas y trata de levantar un teléfono, pero el rapero regresó y la empuja. Segundos más tarde, se sienta en una silla, tomó un objeto y se lo tira a su expareja. "El vídeo desgarrador solo ha confirmado aún más el comportamiento inquietante y depredador del Sr. Combs", dijo Douglas H. Wigdor, abogado de Cassie Ventura.

