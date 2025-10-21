La Casa Blanca niega que Trump esté considerando conmutar la sentencia de 'Diddy'

La Casa Blanca desmintió un informe publicado por TMZ que afirmaba que el presidente Donald Trump analizaba reducir la condena del rapero y productor Sean 'Diddy' Combs, sentenciado a 50 meses de prisión por cargos relacionados con prostitución.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este martes, un informe del portal estadounidense TMZ encendió la polémica al asegurar que Donald Trump estaba evaluando conmutar la sentencia de Sean 'Diddy' Combs, apenas semanas después de su condena a 4 años y 2 meses de prisión por dos cargos de transporte con fines de prostitución.

El medio citó a una fuente cercana al presidente, quien habría dicho que Trump “vacilaba” sobre la decisión y que parte de su equipo le aconsejaba no hacerlo. Según TMZ, Trump “podría liberar a Diddy esta misma semana”.

La respuesta de la Casa Blanca

Horas más tarde, NBC News informó que un funcionario de la Casa Blanca negó rotundamente la versión. “No hay nada de cierto en la noticia de TMZ, lo cual habríamos explicado con gusto si se hubieran puesto en contacto con nosotros antes de publicar sus noticias falsas”, señaló el portavoz. “Es el presidente, y no fuentes anónimas, quien tiene la última palabra sobre indultos y conmutaciones”.

Ante la respuesta, un portavoz de TMZ, Casey Carver, declaró: “Nos mantenemos firmes en nuestra historia”, y el medio reiteró en su web que su información “es precisa”.

El caso de Sean 'Diddy' Combs

El rapero y productor de 55 años fue condenado en julio por dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, aunque fue absuelto de los delitos más graves de crimen organizado y tráfico sexual. El 3 de octubre, un juez federal lo sentenció a 50 meses de prisión, una multa de 500 mil dólares y cinco años de libertad supervisada.

Combs, quien se declaró inocente, aún puede apelar el fallo. Su defensa buscaba una reducción a 14 meses —el tiempo que ya ha pasado detenido desde septiembre de 2024—, mientras que la fiscalía pedía una condena de más de 11 años.

Durante el juicio, Diddy reconoció la gravedad de sus acciones y las calificó como “repugnantes, vergonzosas y enfermizas”, atribuyendo su conducta a las drogas y a una etapa de excesos descontrolados.

El vínculo con Trump

En una entrevista concedida en agosto a Newsmax, Trump fue consultado sobre la posibilidad de otorgar un perdón presidencial a Combs.

“Era muy amable conmigo, parecía un buen tipo. No lo conocía bien, pero cuando me postulé fue muy hostil”, respondió el mandatario. Cuando el periodista le preguntó si eso significaba que no lo indultaría, Trump añadió: “Diría que no”.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis