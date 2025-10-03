Sean 'Diddy' Combs es sentenciado a 4 años y 2 meses de prisión por delitos de trata de personas con fines de prostitución

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras ser hallado culpable de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución, luego de un juicio de ocho semanas en la corte federal de Manhattan, Sean ‘Diddy’ Combs es sentenciado a 4 años y 2 meses de cárcel.

Diddy también deberá pagar una multa de 500.000 dólares, parte de la cual cubrirá los gastos de su encarcelamiento. El juez Arun Subramanian no impuso ninguna indemnización.

Noticia en desarrollo...

¿Cuáles son los cargos y delitos que se imputaron contra Sean ‘Diddy’ Combs?

Combs fue hallado culpable el pasado julio de dos cargos de transporte para ejercer la prostitución.

Transporte para participar en prostitución – en relación con la víctima 1 y trabajadores sexuales - implica una pena máxima de 10 años de prisión. CULPABLE



Transporte para participar en prostitución – en relación con la víctima-2 (identificada con pseudónimo) y trabajadores sexuales - implica una pena máxima de 10 años de prisión. CULPABLE

Según la acusación, ambos cargos están vinculados al traslado de sus entonces parejas sentimentales, Cassie Ventura y la otra mujer identificada como Jane, así como de acompañantes masculinos para participar en actos sexuales a cambio de dinero.

Diddy lloró durante la audiencia

Seis de los siete hijos del rapero habían pedido entre lágrimas al juez una “segunda oportunidad” para su padre. “Él es mi superhéroe, y desde que fue detenido ha cambiado muchísimo. Le queda mucho por ofrecer al mundo, pero sobre todo a sus hijos”, expresó con la voz entrecortada Justin Combs, de 32 años, ante el tribunal.

Inmediatamente después de que terminara de hablar, la defensa mostró un video, que incluía fragmentos de Combs con sus hijos o intentando inspirar a otros, especialmente a niños, en espacios públicos.

Varios minutos después, Combs se tapó la cara con una mano y empezó a llorar. Luego se secó los ojos con una mano antes de tomar un pañuelo y hacer lo mismo. Parte del video lo mostraba compitiendo, incluyendo la carrera de los New York Road Runners. En un fragmento, llevaba una camiseta que decía: “Soy el sueño americano”.

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el rapero Sean Combs 'Diddy' junto a su abogado Brian Steel, mientras mira la reproducción de un vídeo de sus hijos bebés, durante el juicio.Fuente: EFE/ Jane Rosenberg