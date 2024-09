Exconejita Playboy compartió reveladoras experiencias en fiestas de Sean 'Diddy' Combs

Kendra Wilkinson, quien también fue pareja de Hugh Hefner, aseguró que se divirtió mucho en su juventud y contó que no tuvo ninguna mala experiencia en los 'Freak off parties'.

Kendra Wilkinson, expareja de Hugh Hefner, fundador de Playboy, contó cómo fue su experiencia en las fiestas del rapero Sean 'Diddy' Combs. La modelo estuvo en el podcast The Kyle and Jackie O Show donde dio detalles de lo que fueron estos evetos donde solo iban personalidades inalcanzables.

"Recuerdo haber ido a una o dos (fiestas con Diddy), pero en mi juventud, me lo pasé muy bien", mencionó. "Realmente no vi nada. Como si nunca hubiera visto que sucediera nada realmente malo a mi alrededor. Creo que el sexo es sexo. Entonces, no estoy diciendo que no haya pasado nada malo. Quiero decir, ya sabes, nunca me pasó nada malo", agregó.

Jackie ‘O’ Henderson, una de las presentadoras, le pidió que contara más sobre las fiestas de Sean 'Diddy' Combs, pero Kendra Wilkinson aseguró que nada le sorprendió ya que, en la mansión de Playboy, la atmósfera era similar: "Mira, vas a la Mansión Playboy. Ya sabes, hay chicas en topless. ¿No sabemos eso ya?".

Como se recuerda, el productor fue arrestado el 16 de septiembre de 2024 tras enfrentar graves acusaciones de tráfico sexual, trata de personas y conspiración de crimen organizado. Según CNN, las autoridades tienen los testimonios de más de 50 víctimas y testigos, por lo que el rapero permanece bajo custodia a la espera de su juicio en Nueva York.

¿Qué eran los 'Freak off parties' de 'Diddy' Combs?

Uno de los aspectos más inquietantes de la investigación contra 'Diddy' Combs es el concepto de los llamados 'freak offs', que, según el The New York Times, eran "espectáculos de actividad sexual organizados por el rapero en hoteles y que eran grabados".

Estas "fiestas", que empezaron a realizarse alrededor de 2009, se describen ahora como eventos llenos de exceso, drogas y explotación, donde se alega que el famoso rapero utilizaba su poder para coaccionar a los asistentes a participar en actos sexuales.

Durante los allanamientos, las autoridades encontraron botellas de lubricantes, aceites para bebés, armas ilegales, incluidos rifles AR-15 con números de serie borrados.

Sean 'Diddy' Combs es investigado por tráfico de personas y denunciado por agresión sexual.Fuente: AFP

¿Qué famosos asistieron a las fiestas de Sean 'Diddy' Combs?

Tras el arresto del rapero, resurgieron en Internet fotos de algunas de sus fiestas blancas repletas de estrellas, mostrando a todos, desde galanes adolescentes hasta algunos de los nombres más importantes de la moda.

Una foto, de julio de 2000, muestra a Sean 'Diddy' Combs y a su entonces pareja Jennifer Lopez (quienes salieron entre 1999 y 2001), descansando en una enorme cama blanca cubierta de almohadas. En el mismo evento fueron fotografiados junto a Kimora Lee Simmons y su entonces esposo Russell Simmons, Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker, Aaliyah y Leonardo DiCaprio, que en ese entonces tenía 25 años.

A lo largo de los años, la lista de invitados incluyó a Paris Hilton, Kim Kardashian, Howard Stern, Kelly Osbourne, Aretha Franklin, Martha Stewart, Tommy Lee, Pamela Anderson, Regis Philbin, Vera Wange, Jay-Z, Beyonce, Mariah Carey, Nick Cannon y más.

Después de mudarse a la Costa Oeste, Sean 'Diddy' Combs continuó la tradición en su casa de Beverly Hills, donde estrellas como Ashton Kutcher y Russell Brand aparecieron completamente de blanco. Entre otros famosos que se han fotografiado con él en sus numerosas fiestas a lo largo de décadas, están algunos miembros de los Backstreet Boys y NSYNC, Shakira, Selena Gomez, Taylor Swift, etc.

