¿Sean 'Diddy' Combs ordenó los asesinatos de Tupac y Biggie? El explosivo documental de Netflix reabre el caso

Las muertes que aún no han sido resueltas del todo son las de dos famosos raperos. El 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur fue atacado a balazos en Las Vegas y murió seis días después en el hospital. Meses después, el 9 de marzo de 1997, The Notorious B.I.G, también conocido como Biggie, murió en un tiroteo similar en Los Ángeles.

Hasta el momento se desconoce el trasfondo de estos crímenes, pero el nombre de Sean 'Diddy' Combs ha vuelto a sonar por estar supuestamente ligado con estos asesinatos.

De acuerdo con la docuserie de Netflix, Sean Combs: The Reckoning, producida por 50 Cent, se menciona los vínculos que tenía Diddy -que era amigo íntimo de Biggie y figura conocida en la Costa Este- presentando a varias personas que mencionan la influencia del rapero.

“Creo que Sean tuvo mucho que ver con la muerte de Tupac, [y] condujo a Biggie a su muerte”, afirmó Kirk Burrowes, cofundador de Bad Boy Records, discográfica en la que Diddy era director.

¿Cuál es el supuesto vínculo entre Diddy y Tupac?

Diddy y Tupac, por estar en el mundo del rap, se movían en ambientes similares, pero su relación musical se quebró a fines de noviembre de 1994.

Una noche, Tupac Shakur recibió cinco disparos en el vestíbulo de Quad Studios en la ciudad de Nueva York. ¿Pero qué tiene que ver Diddy? Pues Tupac había ido a ese lugar para grabar un verso de un tema de Diddy ya que era su artista invitado, según el medio internacional Vice.

Pese a que Tupac sobrevivió al ataque, dañó su 'amistad' con Diddy y Biggie, ya que ambos son de la Costa Este y eran íntimos. Cabe resaltar que, en 1996, el rapero abordó la posibilidad de que Diddy estaría involucrado en su atentado.

“Creo que sí. De verdad que sí. Tengo pruebas, cosas que podría decir que respaldarían mi afirmación. Pero esto no es para que el mundo lo sepa. Es un asunto entre él y yo. Solo él lo sabe. Cada vez que dice que no ocurrió, eso es lo único que convierte esto en un problema para cualquiera”, dijo para la revista Vibe.

¿Diddy también tuvo que ver con la muerte de Biggie?

Después de que Tupac murió en un segundo atentado, se le había 'advertido' a Diddy y a todos los de la Costa Este -incluido Biggie- que no pisaran la Costa Oeste porque siempre hubo una rivalidad, pero todo se deterioró con la muerte de Shakur.

No obstante, Diddy hizo caso omiso y asistió a los Soul Train Music Awards 1997 junto a Biggie para promocionar su nuevo disco. “Biggie no quería ir, pero Sean lo convenció de hacer todas esas cosas”, mencionó Burrowes en el documental. Lo que no esperaban ambos raperos es que el público los recibiría entre abucheos y pifias.

Se suponía que ese sería el único evento al que asistiría Biggie porque tenía una gira de prensa en Londres, pero Diddy decidió cancelar el viaje por un motivo: ir a la Costa Oeste, de donde era Tupac.

“Todo porque Sean quería hacer una fiesta en territorio enemigo”, contó Burrowes. Es así como después de la fiesta, el 9 de marzo, Biggie murió en un tiroteo. En el documental, Greg Kading, ex detective del Departamento de Policía de L.A., dejó entrever que Diddy no apoyó con la investigación:

“Claramente, Sean no hizo todo lo posible para ayudar en la investigación. De hecho, fue un obstáculo. Estaba evadiendo a la gente, porque sabe que, si se avanza en el asesinato de Biggie, se avanzará en el de Tupac, y eso podría conducirlo directamente a él”.

Diddy asegura que no tuvo nada que ver con las muertes de Tupac y Biggie

En 2016, Diddy fue entrevistado en The Breakfast Club y le preguntaron sobre la supuesta participación en los asesinatos de Tupac y Biggie, acusaciones que él negó.

“No hablamos de tonterías, ni siquiera nos entretenemos con ellas. Así que ni siquiera vamos a abordar ese tema, con el debido respeto”. Al año siguiente, reflexionó sobre cómo las muertes de sus colegas fue un punto de inflexión en su carrera.

“Cuando asesinaron a Tupac, la situación era realmente peligrosa. Pero eso nos impulsó a promover más la paz. Nos impulsó a ir a Los Ángeles y a diferentes lugares para decirle a la gente: 'Esto es lo más insensato y trágico que ha ocurrido en la música y nuestra cultura. Tiene que parar. Necesitamos recuperar el amor'”, dijo para Today.

Meses después, Diddy reveló que sintió 'un poco de responsabilidad' por la muerte de Biggie porque canceló el viaje a Londres y, si no lo hubiera hecho, aún estaría vivo.

“Es mi artista. Se suponía que iba a ir a Londres esa noche y dejé que me convenciera de no ir y quedarme en Los Ángeles. Eso fue algo que me molestó mucho toda mi vida. Es una de esas cosas de las que me arrepiento: no haberme asegurado de que fuera a Londres”, dijo en The Wendy Williams Show.