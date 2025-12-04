Actor de Stranger Things y modelo de pasarela: Jamie Campbell nos habla de su vínculo con la moda

Quizás lo conocen por ser el villano de Stranger Things, por interpretar a Cayo en Crepúsculo o a Gellert Grindelwald en Animales Fantásticos, pero pocos saben que Jamie Campbell Bower también camina por la vereda de la moda desde muy joven. Su rostro ha aparecido en portadas de revistas y en pasarelas: a sus 33 años, el actor volvió a desfilar en la Semana de la Moda de París de la mano de Ann Demeulemeester, bajo la dirección creativa de Stefano Gallici.

A través de sus redes sociales, el actor compartió imágenes de su regreso a la pasarela en una de las semanas de la moda más importantes del año. Lució un traje de dos piezas con rayas verticales en blanco y negro, acompañado de una bata negra y un pañuelo anudado al cuello. El look se completó con sandalias de cuero que aportaban un aire relajado, casi como si hubiera salido directamente de sus aposentos para conquistar la pasarela.

Su participación en el desfile de Ann Demeulemeester lo consolida como un referente de estilo y una de las figuras del momento, impulsado también por el fervor en torno a la temporada final de Stranger Things.

¿Qué representa la moda para Jamie Campbell?

En conversación exclusiva con RPP, el actor habló sobre lo que significa interpretar al villano de Stranger Things y también compartió el interés que tiene por la moda y cómo ese vínculo ha evolucionado con el tiempo. “La moda es otro medio para presentar el alma y el espíritu. He sido lo suficientemente afortunado de ser cercano a Stefano Gallici, director de Ann Demeulemeester, y estoy agradecido de estar en el radar porque me encanta lo que hacen. Siento que me representa y es solo esa cuestión de expresarse más en una forma de arte porque es arte al fin y al cabo”, expresó.