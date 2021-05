Sebastián Yatra reveló que contrajo la COVID-19. | Fuente: Instagram / Sebastián Yatra

En medio de la promoción de su nueva canción "Pareja del año", Sebastián Yatra reveló que contrajo la COVID-19, aunque no atravesó por complicaciones en su estado de salud.

"A mí, en lo personal, yo juraba que era invencible contra la COVID-19, porque pasó un año y nunca lo tuve, y me terminó dando. Nunca había dicho que me dio COVID-19 en algún momento, pero me dio y a todos nos puede dar", comentó en entrevista con Infobae México.

Yatra, de 26 años, reconoció que "a alguna gente le afecta y le pega muy duro". Incluso, señaló que personas de su círculo cercano debieron ser internadas en el hospital debido a que también padecieron de nuevo coronavirus.

"Yo he tenido personas cercanas en los últimos meses en el hospital y ando con ese miedo. Por ejemplo, en Medellín, amigos cercanos, gente que trabaja conmigo. Uno dice: 'realmente les puede pasar algo grave', y uno como que se da cuenta que esto no es un chiste", afirmó Sebastián Yatra.

Por esa razón, el colombiano instó a tomar medidas frente a la enfermedad aun cuando hayan recibido la vacuna. "Hasta si están vacunados, cuidarse, porque no es que a uno no le puede dar el virus", aconsejó.

Su debut en "A Late Show With Stephen Colbert"

El pasado mes de marzo, Sebastián Yatra se presentó por primera vez en el programa estadounidense "A Late Show With Stephen Colbert" para interpretar su exitoso sencillo "Chica ideal" junto al puertorriqueño Guaynaa.

Desde su cuenta de Instagram, el galardonado artista celebró esta aparición en el espacio conducido por Stephen Colbert al recordar cómo nació el tema que ambos cantaron. Según el también compositor, dicha canción surgió en su casa de Medellín (Colombia) en plena cuarentena.

"Esta canción claramente no era para ese momento, pero soñábamos que el día que saliera nos pudiera ayudar a todos a sonreír de nuevo y seguir bailándole a la vida", señaló Sebastián Yatra, quien expresó de paso su alegría por cantar en su "primer show americano de este estilo".

"Gracias, Stephen Colbert", escribió el cantante. Además, apuntó que se llenó "de la nostalgia más bonita recordando esa llamada de una hora a Puerto Rico con mi nuevo bro Guaynaa y le agradezco a Dios por proyectos como este, que nacen de la emoción y el corazón".

