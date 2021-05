Enrique Iglesias y Ricky Martin vuelven a los escenarios con una gira por Estados Unidos. | Fuente: Captura de pantalla / Instagram (Enrique Iglesias)

Ricky Martin y Enrique Iglesias anunciaron las fechas de su gira norteamericana con Sebastián Yatra, programada originalmente para el verano de 2020 y aplazada varias veces como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.



"Decir que nos vamos de gira nos tiene muy entusiasmados, sobre todo después del año tan difícil que ha atravesado el mundo y que aún nos afecta a todos. Mi equipo y yo estamos muy emocionados de poder llevar nuestro mejor 'show' en vivo", dijo Ricky Martin a EFE.



"Además, compartir el escenario con mis amigos Enrique Iglesias y Sebastián Yatra será sumamente divertido. Prepárense para la fiesta. ¡Nos vemos muy pronto!", agregó el artista puertorriqueño, quien prepara su nuevo disco, "Play".



El colombiano Yatra indicó a EFE que esta gira es uno de los "grandes sueños" de su vida: "Yo solo estaba esperando que me dijeran cuándo y dónde. Si tocaba mover la agenda, lo hacía".



Las primeras 26 fechas de la gira son en Estados Unidos y Canadá. Los artistas comenzarán el 25 de septiembre en la ciudad de Las Vegas en el MGM Grand Garden Arena. Luego visitarán Boston, Chicago, Los Ángeles y Miami, entre otras ciudades, para terminar el 20 de noviembre en el Honda Center de Anaheim, en California.



Las entradas comenzarán a venderse este viernes, informaron en un comunicado.



Una gira esperada

La primera gira juntos de los dos gigantes de la música latina Ricky Martin y Enrique Iglesias había sido anunciada en marzo de 2020, unos días antes de que se cerrara completamente el mundo del espectáculo en vivo a nivel mundial por la pandemia.



"Vamos a hacer mucho ruido", dijeron los artistas a EFE y aseguraron que su meta, además de que el público disfute, es "estimular el orgullo de ser latinos".



Aunque aún no hay días concretos, los artistas esperan visitar América Latina con este "tour".



"No se puede cerrar la puerta nunca, nunca, nunca . Estamos creando una estrategia para lo que queda del año y ojalá les guste tanto que estemos de gira muchos años. Para estar en un escenario, no tengo problema. A cualquier hora y en cualquier lugar", indicó Ricky Martin en ese anuncio original.



El anuncio de este martes se suma a otros recientes de grandes artistas latinos como Bad Bunny, Marc Anthony, Maluma, Alejandro Sanz, Los Ángeles Azules y Alejandro Fernández, entre otros, que pronto retomarán sus conciertos con giras por Estados Unidos.

(Con información de EFE).



