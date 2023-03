Rumores hablan de una relación entre el cantante colombiano y la intérprete española. | Fuente: Instagram

Sebastián Yatra y Aitana ya no esconden su relación. Sin importarle las miradas ajenas, la pareja fue captada dándose muestras de cariño en las playas de Miami. Aunque ambos no han confirmado su romance, las imágenes publicadas por la revista ¡Hola! dejan claro que lo suyo va en serio.

Ellos aprovecharon las altas temperaturas del lugar para pasar un día de esparcimiento con amigos; además de charlar, tomar el sol y chapotear en el agua, la pareja compartió cariñosos abrazos y se hicieron varias fotos en la orilla del mar.

Para la cita playera, la española lució un colorido bikini y un vestido verde con estampado de flores rojas que usó al irse el lugar. Por su parte, Yatra sólo vistió un short celeste y llevó una tolla gris que por momentos usó para protegerse del sol.

El intérprete de Tacones Rojos y la cantante española también asistieron al matrimonio de Lele Pons, una influencer venezolana que es muy amiga de la pareja; cabe recordar que Aitana ha colaborado con ella en el remix de su tema Teléfono, en 2018.

Desde hace un buen tiempo, el intérprete de Dos Oruguitas estaba siendo relacionado con Aitana. Sus seguidores estaban al tanto de los rumores, sobre todo, después de haber sostenido una relación amorosa con la cantante argentina Tini.

¿Cómo empezaron los rumores de romance?

Tras romper su relación con el actor español Miguel Bernardeau, comenzaron los rumores de un posible romance de Aitana con el colombiano Sebastián Yatra. Al parecer, esto ha sido confirmado por una serie de fotos que publicó la revista ¡Hola!

En enero, ambos viajaron a Los Ángeles en vuelos diferentes, pero no lograron pasar desapercibidos. Al encontrarse en el aeropuerto, los seguidores de los artistas también los capturaron juntos.

La visita de Aitana y Sebastián Yatra a Estados Unidos no es una casualidad ya que la española trabaja en su nuevo disco tras finalizar una exitosa gira internacional, mientras que el intérprete de Tacos rojos, también está trabajando en nuevos proyectos.

Ambos encontraron la oportunidad de divertirse juntos y fueron al parque temático de Disney.

La cantante Aitana y el actor Miguel Bernardeau terminaron su relación después de cuatro años. Esta noticia llega luego de que estrenaran la serie La última, de Disney Plus. A pesar de que ni uno ha querido dar declaraciones sobre su ruptura, la artista española pidió a la prensa española que no le pregunten por su vida privada.

La intérprete de Otra vez exigió que no la graben en su casa ni alrededores, porque hay hombres que la están acosando en la madrugada y no quiere que sepan su ubicación.

“Yo estoy sola y lo paso muy mal. Tengo mucho miedo”, dijo Aitana, confirmando que ya no vive con Miguel Bernardeau. “Yo entiendo que me grabes en la calle, que es un rollazo, pero no me grabes en casa, se los suplico, por favor”, agregó.

