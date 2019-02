El cantante Segundo Rosero, quien este 2019 cumple 40 años de vida artística, realizará un romántico concierto este 14 febrero, donde interpretará los emblemáticos boleros que lo llevaron a la fama mundial.

El intérprete de éxitos como "17 años" y "Nadie es eterno" conversó con RPP Noticias previo a su repertorio y develó que le parece "interesante" hacer una serie donde cuente todas sus anécdotas.

"Uy, pero mi serie en Netflix duraría dos años. Yo tengo una vida llena de anécdotas. Pero admito que me parece interesante, es como dar una mirada a todo lo que uno ha hecho y eso se tiene que ver reflejado en los actores", dijo Segundo Rosero.

Asimismo el cantautor ecuatoriano señaló que ha visto las series biográficas de Luis Miguel y Juan Gabriel, y cree que los actores que dan vida a los cantantes no se parecen tanto a los originales.

"Yo he visto las series de Luis Miguel y Juan Gabriel y los actores no son tan parecidos y no cantan igual. No importa si el actor es de Ecuador, Perú o Colombia, lo importante es que se parezca a mí", agregó.

Segundo Rosero se presentará en Lima con la agrupación Antología, de Ayacucho, la cual presentará una múltiple colección obras musicales del cancionero popular andino.

EL DATO

Evento: Canto al amor: Segundo Rosero & Antología.

Fecha: Jueves 14 febrero a la 6:00 p.m.



Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Entradas: Teleticket desde 55.50 soles.