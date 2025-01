"Dice 'tengo sangre latina' y no sabe hablar el idioma, se hace la víctima": Alicia Machado arremete contra Selena Gomez

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de compartir un video llorando por los deportados mexicanos de Estados Unidos, Selena Gomez ha sido blanco de críticas por parte de sus seguidores y de celebridades. Muchos no perdonaron a la artista por mostrar a los mexicanos de manera esteriotipada en la película Emilia Pérez por lo que consideraron que su actitud no es consecuente.

Entre ellos está la actriz y Miss Universo 1996 Alicia Machado quien escribió un comentario en redes sociales en respuesta a la nominada a los Globos de Oro. "Muchacha pendeja. Ya póngase a estudiar español y al gym. Te mando mis proteínas. Aburre Jessy", se lee.

Pese a que algunos usuarios estuvieron de acuerdo con Machado, otros no perdonaron que se refiriera a su físico ya que Selena Gomez está luchando contra el lupus desde hace años y, tras su trasplante de riñón, sube y baja constantemente de peso.

"Alicia Machado, buena ejecución y mal comentario", "No tenía que hablar de su peso pero igual le doy la razón", "Alicia Machado nunca te vamos a tomar en serio, parece que defiendes a los que odian a los mexicanos", fueron algunos de ellos.

Ante ello, Machado se defendió en el programa La mesa caliente donde calificó de "víctima" a Selena Gomez: "No puedes vivir en la vida con esa actitud de víctima. Eso me molestó de ella, todo el tiempo está con eso de que 'estoy enferma'. Tengo fibromialgia crónica, tengo cesárea, sobreviví a desórdenes alimenticios. Sí, ya deje la lloradera, estudie español para que no tenga que hacer el ridículo en otra película donde te den un personaje de latina. Ella lleva 20 años de marketing gringo, de 'tengo sangre latina' y no sabe hablar el idioma. La película es una ofensa. A mí me pueden ofender, humillar, pero yo no le puedo decir nada a un artista gringo", finalizó.

Selena Gomez llora tras deportación de mexicanos en Estados Unidos

Visiblemente afectada, la cantante expresó su dolor por las políticas migratorias en Estados Unidos, que han resultado en la detención masiva de casi mil migrantes el último domingo, muchos de ellos mexicanos.

“Solo quiero decir que lo siento mucho. Están atacando a toda mi gente, y principalmente a los niños. La forma en que lo están haciendo no es la correcta, los están tratando como delincuentes cuando ellos realmente están aquí luchando por tener una vida mejor y por intentar sacar a sus familiares adelante”, expresó en el video, que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

Sin embargo, Selena eliminó el video pocos minutos después de haberlo publicado. Más tarde, compartió una nueva historia en la que escribió: “Al parecer, no está bien mostrar empatía por las personas”. Este segundo mensaje también fue borrado poco después.

Selena Gomez respondió a Sam Parker por pedir que la deporten

Sam Parker, un excandidato republicano al Senado de Utah, señaló que la actriz de Los hechiceros de Waverly Place debería regresar al país de sus antepasados.

"Selena Gomez eligió a los ilegales en lugar de a Estados Unidos porque es descendiente de tercera generación de inmigrantes ilegales mexicanos que recibieron la ciudadanía en la amnistía de 1987. Tiene una actitud de derecho hacia Estados Unidos, como sus abuelos ilegales. ¿Quizás Selena también debería ser deportada?", escribió Parker en un post en X (Ex Twitter).

Por su parte, Selena Gomez respondió a lo dicho por Sam Parker. Por medio de sus historias en Instagram, la nominada al Globo de Oro dio "las gracias" de manera irónica al político partidario de Donald Trump. "Oh, señor Parker, señor Parker, gracias por las risas y por las amenazas", sostuvo la exestrella de Disney minimizando la situación con el político quien no dudó en repostear el post. "Selena Gomez me respondió", escribió Parker colocando un emoticon de risa.

