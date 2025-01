Selena Gomez confrontó a político republicano que sugirió deportarla a México por criticar las políticas migratorias

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Selena Gomez sigue siendo noticia. La actriz de Emilia Pérez confrontó a un político republicano que consideró que debería ser deportada a México. Esto, luego de conocerse un video donde ella aparece llorando por los mexicanos que vienen siendo deportados de Estados Unidos debido a las políticas migratorias establecidas por el presidente Donald Trump.

Gomez difundió un video en sus redes sociales, que luego eliminó, donde expresaba su indignación y angustia por las políticas de deportaciones contra los mexicanos.

"Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo que pueda, lo prometo", exclamó, entre lágrimas, la cantante, quien tiene raíces mexicanas por parte de sus abuelos.

El video de Selena Gomez no pasó desapercibido por Sam Parker, un excandidato republicano al Senado de Utah, quien señaló que la actriz de Los hechiceros de Waverly Place debería regresar al país de sus antepasados.

"Selena Gomez eligió a los ilegales en lugar de a Estados Unidos porque es descendiente de tercera generación de inmigrantes ilegales mexicanos que recibieron la ciudadanía en la amnistía de 1987. Tiene una actitud de derecho hacia Estados Unidos, como sus abuelos ilegales. ¿Quizás Selena también debería ser deportada?", escribió Parker en un post en X (Ex Twitter).

Selena Gomez difundió un video donde mostró su tristeza por los mexicanos deportados de Estados Unidos. | Fuente: Instagram (selenagomez)

Selena Gomez respondió a Sam Parker por pedir que la deporten

Por su parte, Selena Gomez respondió a lo dicho por Sam Parker. Por medio de sus historias en Instagram, la nominada al Globo de Oro dio "las gracias" de manera irónica al político partidario de Donald Trump.

"Oh, señor Parker, señor Parker, gracias por las risas y por las amenazas", sostuvo la exestrella de Disney minimizando la situación con el político quien no dudó en repostear el post. "Selena Gomez me respondió", escribió Parker colocando un emoticon de risa.

Cabe mencionar que Selena Gomez fue blanco de críticas en redes sociales luego de difundir el video donde aparece llorando. Mientras algunos la alababan por alzar su voz de protesta y no olvidar sus raíces mexicanas, otros la cuestionaban por pensar en un supuesto aprovechamiento para generar empatía tras las críticas en dicho país a la película Emilia Pérez.

Selena Gomez quedó fuera de los Oscar 2025

Selena Gomez no fue nominada a los premios Oscar 2025. Esto, luego de recibir varias críticas por su acento español en el filme Emilia Pérez, cinta ambientada en México, país de sus abuelos.

Sin embargo, Gomez sí fue considerada en la categoría Mejor actriz de reparto en los premios BAFTA 2025 por su papel de Jessi del Monte, esposa del narcotraficante 'Manitas' del Monte encarnado por Karla Sofía Gascón.

En los denominados 'Oscar británicos', Gomez competirá con Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist), Jamie Lee Curtis (The Last Showgirl), Isabella Rossellini (Conclave) y su compañera de reparto Zoe Saldaña (Emilia Pérez).

Anteriormente, la actriz y modelo fue nominada en los Globos de Oro 2025 en dos categorías individuales con Emilia Pérez y la serie de Hulu, Only murders in the building, pero sin poder llevarse ninguno de los premios.

Selena Gomez respondió a Sam Parker por considerar deportarla a México.Fuente: Instagram (selenagomez)

