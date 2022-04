Selena Gomez se pronunció sobre su estado de salud mental. | Fuente: Instagram / Selena Gomez

Quién iba a pensar en 2016 que Selena Gomez, entonces llamada "reina de Instagram" por tener la mayor cantidad de seguidores en la plataforma, se alejaría unos años después de las redes sociales. A la fecha, la cantante estadounidense lleva más de cuatro años distanciada de las plataformas. Una decisión que, según confesó, le ha dado estabilidad.

En una reciente entrevista con Good Morning America, la artista de 29 años admitió que su retiro de las redes le transformaron los días. "Mi vida cambió por completo", señaló. "Soy más feliz, estoy más presente, conecto más con la gente", añadió, haciendo un balance de las consecuencia positivas de su resolución.

Actualmente, en su cuenta de Instagram, Selena Gomez cuenta con más de 300 millones de seguidores. Para ella, Internet es una herramienta sin duda efectiva para muchas cosas, pero aseguró que prefiere centrarse en la vida real, de donde obtiene experiencias más gratificantes.

"Entiendo lo poderoso que es Internet, y en muchos sentidos ha hecho las mejores cosas para el mundo. Pero para mí, las noticias que son realmente importantes las obtengo a través de las personas de mi vida", indicó.

Selena Gomez y la salud mental

En 2020, Selena Gomez reveló durante una charla con Miley Cyrus que fue diagnosticada con trastorno bipolar. "Recientemente, fui a uno de los mejores hospitales de salud mental... McClean, hablé de ello después pasar por diferentes cosas durante años. Entonces supe que era bipolar", contó entonces.

De acuerdo con la exestrella Disney, conocer su padecimiento la hizo sentirse más segura de sí misma. "Cuando voy a buscar más información, en realidad me ayuda. No me asusta una vez que lo conozco y creo que la gente se asusta de eso", reflexionó en aquella ocasión.

Desde entonces, para Selena Gomez la salud mental es una preocupación constante en su trabajo como artista. Por eso, en la actualidad, se encuentra promocionando la plataforma Wondermind, mediante la que personas pueden tener recursos para atenderse frente a este tipo de complicaciones.

"Hay lugares a los que la gente acude cuando necesita ayuda, y es lamentable que cuesten cantidades ridículas de dinero. Pero [como con] Planned Parenthood, hay un lugar para que las mujeres se sientan bien y se sientan comprendidas, y quiero eso para la salud mental", dijo.

