Selena Gomez envió un crítico mensaje a la administración de Donald Trump. | Fuente: Composición en base a imágenes de Instagram.

Selena Gomez, actriz e intérprete de “The heart want what it wants”, ha utilizado su cuenta de Instagram para enviar un crítico mensaje al presidente de EE.UU., Donald Trump, por su actual administración y política migratoria. Ella condenó los tratos "inhumanos" en los centros de detención para inmigrantes donde los niños no tienen acceso adecuado a servicio médico, sanitario, agua o comida.

Pero no ha sido la primera. Hace algunos días su expareja, el cantante canadiense Justin Bieber también pidió al mandatario estadounidense que “deje salir a los niños de las jaulas”, sin dar mayores explicaciones sobre el tema.

Selena Gomez ha sido un tanto más específica y condenó que los niños que han sido separados de sus familias —debido a la política migratoria de Donald Trump— vivan en condiciones extremas e inhumanas.

“¡Niños en jaulas! Duermen en pisos de concreto con mantas de aluminio, sin el mínimo de dignidad. ¿Cómo es que esto sigue pasando?”, escribió la exestrella de Disney.

La cantante también aprovechó su publicación para instar a sus seguidores a no callar sobre este tema. “Es absolutamente inhumano tratar a alguien así y mucho más a los niños. Ni siquiera puedo imaginar lo que están pasando. Necesitamos que esto termine. No nos podemos quedar callados sobre este tema de derechos humanos”, acotó la actriz.

ABORTO LEGAL

No es la primera vez que la artista se pronuncia sobre temas sociales, pues hace varias semanas también hizo uso de su cuenta de Instagram para compartir una fotografía con el mensaje siguiente: “Dejen de decirle a las mujeres lo que deben hacer con su cuerpo”.

Esto lo hizo en respuesta a las recientes modificaciones en las leyes sobre el aborto que ocurren en Alabama, Georgia, Mississippi y otros estados de Estados Unidos. “No solo es profundamente perturbador sino que parece que no puede ser real en 2019. No es asunto de nadie lo que una mujer elija hacer con su cuerpo. Fin de la historia”, escribió la cantante Selena Gomez.