“Me casé con una princesa de Disney”: Benny Blanco comparte fotos de su boda de ensueño con Selena Gomez

El productor musical Benny Blanco sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram las primeras imágenes de su boda con Selena Gomez, uno de los eventos más comentados en el mundo del espectáculo.

En las fotografías se ve a la pareja disfrutando de un momento íntimo y lleno de alegría, con una decoración sencilla pero elegante. Selena lució un vestido blanco de corte clásico, mientras que Benny optó por un traje formal que acompañó con una gran sonrisa.

El productor acompañó las imágenes con un romántico mensaje: “Me casé con una princesa de Disney de la vida real”, en alusión al pasado de Gomez como estrella de Disney Channel y a la admiración que le profesa.

La publicación rápidamente acumuló millones de “me gusta” y comentarios de celebridades y fanáticos, quienes celebraron el inicio de esta nueva etapa en la vida de la pareja.

Blanco mostró sus anillos de boda.Fuente: Instagram: @itsbennyblanco

Historia de amor de Selena Gomez y Benny Blanco

Selena Gomez y Benny Blanco han demostrado que, a veces, las mejores historias de amor nacen de la amistad. La cantante y actriz conoció al productor musical en 2019, cuando trabajaron juntos en la canción I Can’t Get Enough, colaboración que también incluyó a J Balvin y Tainy. En ese entonces, su relación era únicamente profesional y de camaradería.

Con el paso del tiempo, su vínculo se fortaleció fuera del estudio de grabación. En diciembre de 2023, Gomez confirmó públicamente a través de redes sociales que mantenía una relación sentimental con Blanco, sorprendiendo a muchos de sus seguidores. Desde entonces, ambos han compartido momentos juntos en eventos, viajes y publicaciones en Instagram, mostrando un romance sólido y auténtico.

En entrevistas recientes, Selena ha descrito a Benny como un hombre que la apoya, la hace sentir segura y la valora en su esencia. Por su parte, el productor ha confesado que la cantante es su “mejor amiga” y que sueña con formar una familia a su lado.

Además, compartió una tierna foto de Selena durmiendo en sus brazos.Fuente: Instagram: @itsbennyblanco

¿Cuánto gastó Selena Gomez para mantener en privado su boda?

De acuerdo con la revista HOLA!, la cantante y actriz invirtió alrededor de 300 mil dólares para evitar que se filtren los paparazzi. Hubo guardias armados, se bloqueó el paso de la luz en todo el recinto donde se realizó la boda y unas cuantas patrullas 24 horas se desplegaron para mantener alejado a los drones.

Si bien ese monto solo es en la seguridad, el medio menciona que la pareja gastó 5 millones de dólares en todos los preparativos.

La pareja conformada por Selena Gomez y Benny Blanco dio un paso importante en su relación: se casaron el sábado 27 de septiembre de 2025.Fuente: Instagram: @itsbennyblanco

