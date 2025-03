Selena Gomez abre su corazón y revela su esperanza de ser madre pese a problemas de fertilidad

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En reiteradas oportunidades, Selena Gomez ha manifestado su deseo de ser madre, más ahora que se ha comprometido con Benny Blanco. Tras la polémica con la película Emilia Pérez, la intérprete ha decidido volver a la música, de la mano de su pareja y productor musical, con su disco I Said I Love You First.

Actualmente, la relación está más que consolidada y la actriz tiene en mente formar una familia. Como se recuerda, por sus problemas de salud con el lupus, que le fue diagnosticado en 2013 y por el que recibió un trasplante de riñón, gestar un bebé podría significar poner el peligro su vida y la del niño. Por ese motivo, tiene en mente el embarazo subrogado o la adopción.

"No sé qué pasará, obviamente, pero me encantan los niños. Tengo una hermana de 11 años a la que adoro. Me encanta hacer reír a los niños; son tan tiernos. Así que, sin duda, cuando llegue ese día, estaré muy emocionada", dijo Selena Gomez en el podcast de Jay Shetty.

"Siempre que hay niños en un lugar, es la única vez que la veo hacer eso. Inmediatamente va con ellos y hablan durante horas", interrumpió Benny Blanco sobre la conexión de su pareja con los pequeños y cree que esa química se debe a que comenzó su carrera siendo una estrella infantil.

"Cuando empezaste a hacer esto, eras una niña y esa era tu manera de conectar con la gente, y creo que todavía sientes esa obligación de conectar con los jóvenes. Has influenciado la vida de muchos jóvenes, ya sea con Barney, Los hechiceros de Waverly Place... y sigues encontrando maneras de hacerlo", agregó.

La relación de Selena Gomez y Benny Blanco

Desde que hicieron pública su relación hace poco más de un año, Selena y Benny han sido inseparables. La pareja ya ha colaborado en varias canciones, como el sencillo de 2023 de Selena, Single Soon, y I Can't Get Enough en 2019.

En diciembre de 2023, Selena Gomez compartió un vistazo más íntimo de su vida amorosa al presentar a Benny Blanco de manera pública en su cuenta de Instagram. Junto a la foto, Selena escribió: "Él sigue siendo mejor que nadie con quien haya estado".

El año pasado, anunciaron su compromiso después de un año juntos. La noticia fue compartida por la actriz y cantante el pasado miércoles a través de sus redes sociales, en una publicación que ha superado los 10 millones de reacciones.

En las fotos, Selena muestra un elegante anillo de diamantes, símbolo de su compromiso. Otra imagen captura el momento en que Benny le propuso matrimonio durante un íntimo picnic. En las siguientes, se ve a una Selena radiante, sonriente, mientras Benny la abraza y besa la cabeza de su futura esposa, quien no puede ocultar su sonrisa.

