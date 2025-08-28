Selena Gomez celebra el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce con emotiva publicación

La cantante compartió en sus redes una tierna felicitación para su mejor amiga, acompañada de una canción de Queen, y los fans no tardaron en emocionarse con el gesto.

Después de que Taylor Swift anunciara su compromiso con Travis Kelce, su mejor amiga Selena Gomez no tardó en reaccionar. La cantante y actriz compartió en sus historias una imagen del romántico momento y escribió: “Cuando tu mejor amiga se compromete”, acompañada de un emoticon de carita enamorada rodeada de corazones.

Para completar el gesto, añadió la icónica canción You’re My Best Friend, de Queen, lo que generó miles de reacciones entre los fanáticos. Cabe resaltar que la felicidad también alcanza a Gomez. La artista de 33 años se casará pronto con el productor Benny Blanco, noticia que hizo pública en diciembre de 2024 con la frase “Para siempre comienza ahora…”.

En aquella ocasión, Taylor Swift respondió con humor: “Sí, seré la niña de las flores”, en referencia a que será dama de honor. Desde entonces, los rumores sobre la boda de Gomez y Blanco han crecido, al punto que un reciente viaje de amigas a Los Cabos, en México, fue interpretado como su despedida de soltera.

No obstante, la ausencia de Taylor en dicho viaje alimentó una nueva teoría entre los fans: ¿podrían Selena y Taylor organizar una despedida conjunta, dado que ambas atraviesan la misma etapa en sus vidas? o quizás, ¿harán un matrimonio doble? Pronto lo sabremos.

Selena Gomez se emocionó por el compromiso de Taylor Swift, su mejor amiga.Fuente: Instagram: @selenagomez

La predicción que se cumplió 16 años después

“El amor real todavía sucede a veces. No es solo algo que inventamos cuando tenemos nueve años. Tengo que creerlo. Tú también”, se lee en un mensaje de X (antes Twitter) que data del 2009 y que fue escrito por Swift en un post de Gomez

La publicación compartida por fans y por la misma Selena, ahora vista con otra perspectiva, fue acompañada con el texto “16 años después” y fotos de los compromisos de ambas artistas, lo que muchos describieron como un momento “conmovedor” dada la historia de desamores que ambas vivieron antes de encontrar estabilidad sentimental.

Así comenzó la amistad de Taylor Swift y Selena Gomez

La amistad entre Swift y Gomez se ha mantenido sólida desde 2008, cuando se conocieron mientras salían con los hermanos Jonas: Taylor con Joe y Selena con Nick. “Me gusta decir que lo mejor que sacamos de esas relaciones fuimos la una a la otra”, recordó Gomez en el pódcast Therapuss.

Actualmente, más de una década después, las dos estrellas atraviesan una etapa de plenitud personal y profesional, y celebran juntas un nuevo capítulo en sus vidas.

