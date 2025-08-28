Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Jueves 28 de agosto | (San Agustín) - "Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no lo dejaría perforar las paredes de su casa"
EP 1061 • 12:20
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44

Selena Gomez celebra el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce con emotiva publicación

Selena Gomez y Taylor Swift son mejores amigas desde 2008.
Selena Gomez y Taylor Swift son mejores amigas desde 2008. | Fuente: Instagram: @selenagomez
Brenda García Retamal

por Brenda García Retamal

·

La cantante compartió en sus redes una tierna felicitación para su mejor amiga, acompañada de una canción de Queen, y los fans no tardaron en emocionarse con el gesto.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de que Taylor Swift anunciara su compromiso con Travis Kelce, su mejor amiga Selena Gomez no tardó en reaccionar. La cantante y actriz compartió en sus historias una imagen del romántico momento y escribió: “Cuando tu mejor amiga se compromete”, acompañada de un emoticon de carita enamorada rodeada de corazones.

Para completar el gesto, añadió la icónica canción You’re My Best Friend, de Queen, lo que generó miles de reacciones entre los fanáticos. Cabe resaltar que la felicidad también alcanza a Gomez. La artista de 33 años se casará pronto con el productor Benny Blanco, noticia que hizo pública en diciembre de 2024 con la frase “Para siempre comienza ahora…”.

En aquella ocasión, Taylor Swift respondió con humor: “Sí, seré la niña de las flores”, en referencia a que será dama de honor. Desde entonces, los rumores sobre la boda de Gomez y Blanco han crecido, al punto que un reciente viaje de amigas a Los Cabos, en México, fue interpretado como su despedida de soltera.

No obstante, la ausencia de Taylor en dicho viaje alimentó una nueva teoría entre los fans: ¿podrían Selena y Taylor organizar una despedida conjunta, dado que ambas atraviesan la misma etapa en sus vidas? o quizás, ¿harán un matrimonio doble? Pronto lo sabremos.

Selena Gomez se emocionó por el compromiso de Taylor Swift, su mejor amiga.

Selena Gomez se emocionó por el compromiso de Taylor Swift, su mejor amiga.Fuente: Instagram: @selenagomez

La predicción que se cumplió 16 años después

“El amor real todavía sucede a veces. No es solo algo que inventamos cuando tenemos nueve años. Tengo que creerlo. Tú también”, se lee en un mensaje de X (antes Twitter) que data del 2009 y que fue escrito por Swift en un post de Gomez 

La publicación compartida por fans y por la misma Selena, ahora vista con otra perspectiva, fue acompañada con el texto “16 años después” y fotos de los compromisos de ambas artistas, lo que muchos describieron como un momento “conmovedor” dada la historia de desamores que ambas vivieron antes de encontrar estabilidad sentimental.

Así comenzó la amistad de Taylor Swift y Selena Gomez

La amistad entre Swift y Gomez se ha mantenido sólida desde 2008, cuando se conocieron mientras salían con los hermanos Jonas: Taylor con Joe y Selena con Nick. “Me gusta decir que lo mejor que sacamos de esas relaciones fuimos la una a la otra”, recordó Gomez en el pódcast Therapuss.

Actualmente, más de una década después, las dos estrellas atraviesan una etapa de plenitud personal y profesional, y celebran juntas un nuevo capítulo en sus vidas. 

Te recomendamos

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables

Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.
Entendí esa referencia
Entendí esa referencia
00:00 · 00:00
¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Selena Gomez Taylor Swift

Más sobre Celebridades

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA