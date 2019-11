Selena Gomez y Julia Michaels se dan un beso y se hacen tatuajes a juego

Selena Gomez y Julia Michaels compartieron un beso y aseguran ser las mejores amigas. | Fuente: Instagram

Selena Gomez sabe cómo hacer que sus fans hablen de ella. La cantante compartió varias fotos significativas, en su Instagram Stories, en los que revelaba un nuevo tatuaje y un beso con su amiga Julia Michaels.

Las amigas ─porque la exchica Disney aseguró en Instagram que "no está saliendo con nadie"─ se hicieron tatuajes idénticos de flechas en sus manos. “Está tatuado… mi flecha apunta hacia ti por siempre”, dice el mensaje que la expareja de Justin Bieber escribió para acompañar la imagen.



Los dibujos conmemorativos llegaron días después de que Selena Gomez y Julia Michaels cantaran juntas, el lunes pasado en Los Ángeles, y celebraran por adelantado el cumpleaños de la segunda.

La exestrella Disney subió inesperadamente al escenario del Teatro Fonda, donde ya se encontraba su amiga, para cantar "Anxiety", que las cantantes escribieron juntas al lado de Ian Kirkpatrick y Scott Harris.

Selena Gómez y Julia Michaels se tatuaron, cada una, una flecha en la mano. | Fuente: Instagram

Ambas artistas compartieron, en sus cuentas de Instagram, la foto donde comparten un beso. Además, Julia Michaels escribió la frase "nuestra canción bebé, te amo" en un video de su show compartido por Harris.



¿Qué relación hay entre las cantantes? Son mejores amigas desde hace varios años y, recientemente, Michaels colaboró con Selena Gomez en su nueva música. Ella aparece como compositora en sus temas "Lose You to Love Me" ─en la que parecía mandar indirectas a Justin Bieber─ y "Look at Her Now".

"Gracias por permitirme ser parte de su proceso. Me inspiras todos los días para prevalecer en tiempos difíciles y mostrarme a mí misma que puedo. Te amo sin fin", escribió la artista cuando se estrenó la canción "Lose You to Love Me".

Como se recuerda Selena Gomez sostuvo una relación con el cantante Justin Bieber que culminó en el 2018. Actualmente, el intérprete de “Baby” está casado con la modelo Hailey Baldwin.