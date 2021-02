Shailene Woodley, actriz de "Bajo la misma estrella", anuncia su compromiso con el deportista Aaron Rodgers. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Nina Prommer

La protagonista de “Bajo la misma estrella” y “Divergente”, Shailene Woodley, anunció su compromiso con Aaron Rodgers, mariscal de campo de los Green Bay Packers. Durante una entrevista con Jimmy Fallon en su show, la actriz de 29 años reveló esta esperada noticia.

“Estamos comprometidos. Pero para nosotros, no es una noticia nueva, ya sabes, así que es un poco gracioso. Todo el mundo en este momento se está volviendo loco y pensamos, ‘Sí, hemos estado comprometidos por un tiempo’”, señaló Woodley para “The Tonigh Show Starring Jimmy Fallon”.

La artista que fue nominada a un premio Emmy por su papel en la serie dramática de HBO “Big Little Lies” lamentó que no pudo ver jugar a su prometido ya que están prohibidos los asistentes en los estadios:

“Nos conocimos durante este momento loco y loco y todos los estadios estaban cerrados en los que él jugaba, así que todavía no he ido a un partido de fútbol. Realmente no crecí con los deportes”, dijo.

Por su parte, Aaron Rodgers confirmó recientemente que estaba comprometido durante una conferencia de prensa, pero no reveló que su prometida era Woodley. “Es un honor ganar este premio por tercera vez”, dijo Rodgers a principios de febrero después de ser nombrado el Jugador Más Valioso de la NFL.

“2020 fue definitivamente un año loco, lleno de muchos cambios, crecimiento, algunos momentos increíbles y memorables, 180 días seguidos en los que me rasparon los pelos de la nariz, jugando para muy pocos fanáticos o sin fanáticos durante toda la temporada, me comprometí y jugué el mejor fútbol de mi carrera”, reveló en ese entonces.

"BIG LITTLE LIES"

La miniserie Big Little Lies, protagonizada por Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Shailene Woodley, regresará para una segunda temporada que estará compuesta por siete capítulos.

"Esta noticia está inspirada en la abrumadora respuesta del público en todo el mundo", reconoció Kidman en un comunicado donde se especifica que la segunda temporada se basa en una historia de Liane Moriarty, contará con guión de David Kelley y será dirigida por Andrea Arnold (American Honey) en su debut tras las cámaras.PUBLICIDAD

"Ha sido un viaje increíble. Estoy muy agradecida de tener esta oportunidad de seguir explorando estos personajes femeninos y de volver a esta serie con mis amigas", agregó Kidman, que retomará su papel como productora ejecutiva del formato, al igual que Witherspoon.

"Tenemos la oportunidad de traer más historias sobre estas familias de Monterrey (California) al público que las abrazó en primera instancia", señaló Witherspoon. La segunda temporada girará en torno a la duración de las amistades, la fragilidad del matrimonio y las complicaciones de ser padres, apuntó la cadena.

Big Little Lies es un drama sobre cinco madres que viven en la localidad elitista y costera de Monterrey, cuyos hijos de entre seis y siete años acuden a la misma clase en la escuela y cuyas vidas se ven afectadas por un asesinato sin resolver.

