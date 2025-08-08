"Hay artistas que mueren olvidados": 'Melcochita' saluda proyecto de ley que busca declararlo Patrimonio Cultural

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pablo Villanueva Branda, el popular 'Melcochita', afirmó estar “contento” por conocer el proyecto de ley, promovido por el congresista Waldemar Cerrón, que busca declararlo Patrimonio Cultural de la Nación en la categoría ‘Leyenda vivida’ por su “destacada labor como sonero nacional, referente internacional y exponente del arte cómico popular".

En entrevista en el programa Encendidos, de RPP, el sonero y actor cómico de 88 años señaló que ya había sido reconocido en otros países recordando su participación en la televisión de Estados Unidos donde actuó al lado del reconocido presentador y comediante David Letterman.

“Estoy contento porque, después de tantos años, en varios países me han reconocido. A veces me daba pena ver que otros países me daban galardones. Ahora me siento contento (de que me reconozcan en el Perú) porque hay mucha gente que critica diciendo que lo que hago no es cultura, pero yo hago cultura, llevo la bandera peruana al mundo”, expresó.

En ese sentido, el exintegrante de Risas y Salsa exhortó al Gobierno peruano a reconocer a los artistas con larga trayectoria y no dejarlos en el “olvido”.

“Hay muchos talentos y artistas que mueren olvidados. No tienen seguro. Yo le digo al Gobierno peruano que apoyen al artista nacional como lo hacen en México”, acotó.

Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, respondió 15 preguntas en El valor de la verdad el último domingo. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

‘Melcochita’ celebrará 75 años de carrera artística con show en Barranco

‘Melcochita’ celebrará sus 75 años de vida artística con un imperdible show el jueves 11 de setiembre en el Centro De Convenciones Bianca, en Barranco, donde estará acompañado de Carlos Carlín, Aldo Miyashiro, entre otras personalidades de la televisión, incluido orquestas como Zaperoko.

“Me siento contento. De repente es mi último festival. Siempre me preguntan cuándo me jubilo. Cuando el artista es más viejo, su cara es más chistosa. El comediante muere en el escenario. Para los cómicos no hay jubilación”, bromeó el cómico.

Asimismo, su esposa Monserrat Seminario mencionó que el evento también servirá para celebrar el cumpleaños 89 del también cantante y compositor.

“Estamos casi 20 años juntos y 16 años conviviendo. Él es renegón. Es el único varón de la casa. Todas somos mujeres. Yo a él lo hice hacer familia porque antes paraba en la calle. Toma seis pastillas que son sus vitaminas”, contó.

Finalmente, Pablo Villanueva, quien estuvo en El valor de la verdad el último domingo, mencionó estar satisfecho por la larga carrera realizada en la televisión y en los escenarios. “No me falta hacer nada. He trabajado con grandes”, agregó.

'Melcochita' contrajo matrimonio con Monserrat Seminario en el 2013.Fuente: Instagram (montserrat_39)

¿Quién es 'Melcochita'?

'Melcochita' o Pablo Villanueva Branda, es un reconocido humorista, actor y músico peruano. Nacido el 17 de septiembre de 1936 en Lima, ha sido una figura importante en la escena del entretenimiento a nivel mundial.

Comenzó su carrera como músico de son cubano en los años 50, acompañando a grandes artistas de la escena tropical como Celia Cruz, además, junto a Yma Sumac, uno de los únicos peruanos que estuvo en el show del famosos presentador estadounidense David Letterman, en 1983.

A pesar de su talento para el soneo, su popularidad en Perú creció principalmente por su faceta de comediante, con su humor irreverente y su capacidad para improvisar chistes, lo que le permitió ganarse el cariño del público en programas como: Risas y Salsa, Recargados de Risa y El Cártel del Humor.

'Melcochita' también ha participado en numerosos programas de la televisión local, películas y eventos en vivo, dejando frases cómicas que se han vuelto parte de la cultura popular peruana como: “¡No lo vean!”, “¡No vayan!” e “¡Imbécil!”.

