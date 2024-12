Shakira demuestra que facturar viene de familia tras apoyar el emprendimiento de su hijo menor Sasha

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Shakira asistió a un evento escolar realizado el pasado 15 de diciembre en Miami. La cantante acompañó a su hijo menor, Sasha, quien participó en una feria navideña, donde varios menores tuvieron la oportunidad de presentar y comercializar sus propios emprendimientos.

De acuerdo con el programa El gordo y la flaca de Univisión, el menor, de solo nueve años, presentó el proyecto 'Bad Boyz', una línea de joyería masculina que incluye pulseras y collares diseñados por él. Las piezas eran exhibidas en cofres negros.

En un video que se viralizó en redes sociales, se pudo ver a Shakira colaborando activamente en el stand de su hijo. Vestida con un conjunto deportivo, gorra y lentes oscuros, la artista se acercaba a los visitantes para ofrecer las piezas creadas por su hijo.

Sasha también atendía a los clientes, mostrando sus accesorios y permitiendo que se los probaran frente a un espejo.

Entregada a su rol de madre, la barranquillera está acostumbrada a participar en las actividades de sus hijos. Incluso, accede a tomarse fotos con algunos asistentes.



Shakira se sinceró sobre ser madre soltera tras su ruptura con Gerard Piqué

Tras su mediática separación con el exfutbolista Gerard Piqué, Shakira considera que su vida es mejor solo con sus hijos.

''Yo me curo a través de esta música, y todavía me estoy curando. Es un proceso, pero sin duda la música ha desempeñado un papel muy terapéutico. Yo digo que cuando escribo música es como ir al terapeuta, pero más barato. Y te ayuda a ejercitar muchas emociones y sentimientos intensos que, de otro modo, simplemente se fosilizarían", dijo a Apple Music.

En la conversación, la colombiana habló sobre su vida familiar y aseguró que no necesita un compañero para salir adelante con sus hijos, al contrario, se siente mejor estando soltera.

"Hubo momentos que no disfruté, me sentí culpable, desgarrada, Ahora se siente totalmente diferente. Aunque ahora es más difícil porque ahora estoy a cargo de dos niños, que dependen mucho de mí. Soy madre soltera, no tengo marido en casa para ayudar en nada, de cierto modo es bueno no tener marido, porque no sé por qué me jugaba en contra, muy mal", expresó.

Además, la barranquillera dejó en claro que su separación con Gerard Piqué le ha traído cosas buenas a su vida: "A veces no me voy a dormir hasta que es su hora de acostarse. Eso es lo que hago porque quiero pasar tiempo con mis hijos y acostarlos, luego ya me desmayo (ir a dormir). Es la primera vez que tengo realmente que hacer frente a tanto como madre soltera".

