Shakira responde a declaraciones de Piqué: "La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos..."

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Shakira volvió a referirse al impacto emocional que sufrió tras su separarse de Gerard Piqué. En respuesta a las declaraciones del exfutbolista del F.C. Barcelona, quien dijo en una entrevista con CNN que la verdad detrás de su ruptura no fue sido contada correctamente, la cantante lanzó una advertencia.

"El amor de pareja me defraudó. Afectó a mi idiosincrasia. Es irremediable, por el momento, al menos, que haya perdido la confianza en el otro. El proceso de sanación es largo. ¡Me llevará varios álbumes! Es mentira que con Última me iba a sacar todo de encima. Siempre hay más que escarbar", expresó a la revista GQ.

Shakira: "La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos..."

Para la intérprete de Te felicito, la música fue su principal herramienta de sanación tras su ruptura sentimental y el lanzamiento de su duodécimo disco, Las mujeres no lloran, es un ejemplo de ese proceso emocional.

"Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido, pero me dio tantos amigos… Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos. Algo tuve que haber hecho bien en la vida para tener tanta gente que me quiere", comentó.

No obstante, la traición también ha tocado fibras sensibles a la cantante colombiana, quien lamenta haber dejado espacio para personas que no trajeron nada positivo a su vida.

"También hubo gente que me ha traicionado, dado la espalda, reventado por dentro. Gente que en el momento en que más la necesitaba no estuvo. Pero por cada uno que no estuvo, hay cinco más que sí estaban. Me di cuenta de que esas amistades que están ahí desde hace 20 años, o incluso otras más nuevas a prueba de bala, son una recompensa de la vida. Cuando hay tanto dolor, Dios aprieta, pero no ahoga", reafirmó.

Shakira quiere cantarle a España

Aunque se especula que Shakira guarda malos recuerdos de su tiempo en España, particularmente debido a su conflicto con Hacienda y las dificultades vividas en Barcelona, la cantante negó estos rumores.

Asegura que España siempre ocupará un lugar especial en su corazón, y que está deseosa de volver a cantar tanto en Barcelona, como en Madrid.

Actualmente, Shakira vive en Miami con sus hijos Milan y Sasha. La artista se declara una madre completamente dedicada a ellos y asegura que pone tanto empeño en su crianza como en su carrera profesional.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis