"Soy muy feliz y me siento un privilegiado": Gerard Piqué abrió su corazón y habló sobre su vida sentimental

Gerard Piqué no ha respondido a las críticas que ha recibido tras iniciar un romance con Clara Chía después de su separación con Shakira. Sin embargo, sin dar nombres, el exfutbolista español habló sobre sus temas personales.

"¿Sientes que ya bajó la marea, sientes que ya las noticias son sobre lo que quieres hablar?", le preguntó la periodista de CNN en Español; a lo que el hoy empresario respondió: "Al final, la verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido. Esto no lo puedo controlar, lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad, entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra, libertad de expresión".

A pesar de que no nombró a Clara Chía, Gerard Piqué asegura que es muy feliz y se siente privilegiado. "Me lo paso muy bien, me siento un privilegiado, la vida que he tenido y jugar en el club de mi vida que es el Barcelona durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, unos amigos que los conservo desde el colegio, me hace que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio".

Finalmente, comentó que está contento con la vida que tiene ahora y solo debe disfrutar lo bueno que le está pasando: "Hay que disfrutar de la vida que, al final, esto dura dos días", sentenció.

Gerard Piqué sobre Clara Chía: "Yo ya he encontrado el amor"

Tras dejar atrás el escándalo mediático por la separación con su expareja Shakira, afianzó su nuevo noviazgo y se animó a dar opiniones en público sobre la conexión con Clara Chía a quien señala como su “verdadero amor”.

En medio de las transmisiones que realiza junto con Ibai Llanos por la Kings League, una liga de fútbol no tradicionales, el deportista salió al frente de los ataques en broma del resto de presidentes de los clubes.

De manera tajante, Piqué señaló que “ha encontrado el amor” luego de señalar que el resto de los participantes “siempre lo ataca con indirectas”.

La unión del jugador con su joven novia fue polémica. Fue acusado de serle infiel a Shakira con esta joven trabajadora del área de relaciones públicas de su empresa Kosmos, lo que generó una separación mediática, incluso con canciones de por medio.

