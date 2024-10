Shakira permitirá a sus fans armar un setlist para su gira: "La canción más agregada va porque va"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Shakira confirmó dos presentaciones en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su gira mundial Las mujeres ya no lloran. Sin embargo, más allá de la expectativa por los conciertos, lo que acaba de sorprender es que la artista ofrecerá a sus fans la oportunidad de incluir canciones a su repertorio oficial.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, Shakira anunció que los seguidores podrán armar su propio setlist ingresando a su sitio web y, de esta manera, elegir el tema o los temas con más menciones.

"Hoy se me ocurrió en el ensayo que, si me cuentan qué canciones quieren escuchar en el show, aún podría agregar algunas en mi repertorio", comentó la artista.

De esta manera, los fans podrán elegir entre los éxitos que abarcan su carrera desde los años noventa hasta los más recientes temas.

"Si van a mi website, Shakira.com, ahí pueden armar su setlist favorito y la canción más agregada va porque va. Así que empiecen ya, porque soy toda oídos", añadió la colombiana.

Shakira regresa al Perú con su gira 'Las mujeres ya no lloran'. | Fuente: Instagram: Shakira

Shakira logra doble sold out en Perú: ¿habrá tercera fecha?

El anuncio del regreso de Shakira a Perú también vino acompañado de una gran acogida en la venta de entradas, logrando un doble sold out en tiempo récord. Debido a la alta demanda, han surgido rumores sobre una posible tercera fecha. Aunque aún no ha sido confirmada oficialmente, la empresa organizadora, MasterLive Perú, generó expectativa al publicar en redes sociales la frase "Última Oportunidad", lo que ha incrementado las esperanzas de quienes no pudieron adquirir entradas para las dos fechas.

Shakira no se presenta en Perú desde 2011, cuando visitó el país como parte de su gira Sale El Sol World Tour, un concierto que se llevó a cabo en el Estadio San Marcos.

Precios de las entradas para Shakira

Para quienes aún esperan una confirmación sobre la posible tercera fecha, aquí está la lista de precios de las entradas para ver aa Sharkira en Perú:

Campo A Izquierdo/Derecho: S/795.00

Campo B: S/568.00

Occidente 1 Numerado: S/694.00

Occidente 2 Numerado: S/568.00

Oriente 1 Numerado: S/694.00

Oriente 2 Numerado: S/568.00

Tribuna Norte: S/194.00